Ljubav Razočarali ste se u ljubav. Više ne vjerujete nikome. Sreća je da se sve brzo mijenja. Tijekom večeri zadesiti će vas nova ljubavna ekstaza.

Posao Puni ste kreativnih poslovnih ideja, no slabo stojite s konkretnom realizacijom. Najprije zapišite to što vam je na pameti, i onda to i odradite.

Zdravlje Moguć je povratak nekih vaših starih zdravstvenih problema, i to u svezi s bubrezima. Budite na oprezu s alkoholom i drugim porocima.