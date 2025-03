Ljubav Ne smeta vam velika razlika u godinama između vas i njega ili nje. Ako vi ne igrate roditeljsku ulogu, možda on vama glumi tatu ili ona mamu?

Posao Vaši poslovni snovi sporo se materijaliziraju. Ako ste promašili zanimanje, potrebna vam je radikalna promjena. Nikad nije kasno za sreću.

Zdravlje Kada vam se događaju razne nevolje, žalite se na vašu tešku sudbinu. Ne postoji život bez problema. Problemi postoje da bi se rješavali.

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.