Ljubav Nemate slobodnog vremena, i zbog toga vaš ljubavni život trpi štetu. Previše držite do forme a premalo do sadržaja. To je vaša stara dijagnoza.

Posao Radite od jutra do sutra. I u danima vikenda nemate mira, trčite na razne sastanke i vodite pregovore. Postali ste rob(inja) vlastitih ambicija!

Zdravlje Ono što uporno potiskujete i skrivate od sebe i drugih, vraća vam se natrag kroz brojne frustracije. Pokušajte se suočiti sa sobom samima.

Snovi i vizije Djeci su potrebne jasne granice, sigurnost i ljubav. Jasne granice i sigurnost nisu ništa drugo nego različiti oblici ljubavi. Tko voli, taj voljenoj osobi daje sigurnost. Tko ne daje sigurnost, ne voli.