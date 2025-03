Ljubav Spremni ste žrtvovati vlastite želje i potrebe za dobrobit vašeg zajedništva. Ne budite preskromni. Ravnopravnost je važna za vašu psihu.

Posao Na vas se drugi mogu osloniti, jer ste pouzdani. Čuvajte se i pazite raznih parazita i nametnika. Postoje oni koji iskorištavaju vaše velikodušnost.

Zdravlje Više niste hipohondrično opsjednuti vlastitim zdravljem, no ostaje pitanje do kada će to tako biti. Nikakve pretjeranosti nisu dobre, a ni zdrave.