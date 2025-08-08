Za rakove će se ovih dana otimati čak dva znaka, a i blizancima se smiješi nova veza

Mars u opoziciji sa Saturnom i Neptunom ukazuje na slabljenje energije, gubljenje fokusa, zabrinutost koja se ne može objasniti, odsustvo žara, osjećaj uzaludnosti.

Rođeni u znaku Ovna, Raka, Vage i Jarca ponajviše su zbunjeni i muče sami sebe zbog vlastitog identiteta. Skloni su promjeni smjera djelovanja zbog nezadovoljstva.

Ovan

Napeti planetarni aspekti najavljuju moguće probleme u vašoj ljubavnoj vezi. Do izražaja dolaze razlike u temperamentu i karakteru između vas i partnera ili partnerice. Ako ostanete smireni i staloženi proći ćete kroz teško razdoblje bez neke velike drame.

Bik

Izgubili ste potporu Marsa, ali i dalje vas štiti Venera, i ne možete se žaliti da vam je dosadno. Popravili ste odnose s članovima vaše obitelji, riješili ste neke stare probleme, i sada svi bezbrižnije dišete. Rođeni u astrološkom znaku Raka, najbliži su vašem srcu.

Blizanci

Vaša energija raste, i opet ste u punom ljubavnom pogonu. Najveći interes pokazujete za Vage i Vodenjake, i s njima se najbolje razumijete. Jedna privlačna osoba voli vas takve radoznale i komunikativne kakvi jeste i sve ste bliže ulasku u novu ljubavnu vezu.

Rak

Sjajno se nadopunjavate s jednom astrološkom Djevicom i vaš prijateljski odnos uskoro bi se mogao pretvoriti u strastveno ljubavni. Ako vas on ili ona odluči upoznati s vlastitom obitelji, to će biti siguran znak da se vaš odnos razvija u idealnom smjeru.

Lav

Vaša ljubavna situacija se popravlja i više niste sami sebi jedino važni. Partner ili partnerica s oduševljenjem će prihvatiti vašu novu inicijativu. Romantični i idealistični izgledati ćete kao u najboljim danima, kada ste se i srcem i dušom brinuli za voljene.

Djevica

Napokon ćete sebi priuštiti pošten odmor. Vaš višetjedni prekovremeni rad donio vam je više štete nego koristi. Bježali ste od ljubavnih problema, ali na kraju ste se ipak odlučili suočiti s teškoćama. Otputovati ćete negdje u paru i sjajno ćete se provesti.

Vaga

Zakočeni ste raznim brigama i strahovima i zbog toga je vaš ljubavni život u zastoju i blokadi. Ovo se posebno odnosi na vas koji ste rođeni u mjesecu rujnu. Listopadske Vage žive slobodno i nesputano, i njima se stalno događaju nove ljubavne avanture.

Škorpion

Bitke vodite u zemlji snova, bez akcije u svijetu svakodnevnog. Mislite da ste riješili određeni problem, dok je sve što ste postigli bilo razmatranje problema u mislima. Trebate se čuvati da ne stavljate riječi drugim ljudima u usta, riječi koje ste sami zamislili.

Strijelac

Želite pomoći čovječanstvu i možete marljivo raditi za društvene ciljeve. Kolektivno u vama ima prednost pred individualnim. Možete biti vrlo romantični, ali podložni prijevari unutarnjeg svijeta snova, kojeg možete preslikavati na stvari koje vidite oko sebe.

Jarac

Tajnovita, neodređena nesigurnost i strah ometaju vas čim se poželite dokazati ili preuzeti aktivnu ulogu u životu. Ubrzo ćete odustati ili nećete ni uspjeti pravilno započeti nešto novo zbog osjećaja nesposobnosti i neadekvatnosti koji stalno raste.

Vodenjak

Osjećate nagon krenuti vlastitim putem, na nekonvencionalan način. Postoji nešto prkosno u vašem ponašanju kadgod se borite za sebe. Niste previše strpljivi: imate veliku potrebu za promjenom i obnovom. Skloni ste zaletjeti u ljubavnim poduhvatima.

Ribe

Postoji velika opasnost da ćete se ponašati nepromišljeno i prouzročiti nered, bez da ste to namjeravali. Možete biti grubi i neugodni. Ono što ste pažljivo gradili može se na ovaj način razbiti u komadiće. Trebate naći sigurnosni ventil za ekscesne napetosti.