Svatko ima svog anđela. Onaj tko je u nevolji, mora ga samo moliti za pomoć. Mala djeca mogu vidjeti anđele. Ona govore s njima jer su još naivna i neiskvarena. Ljudi na pragu smrti mogu također vidjeti kako anđeo dolazi po njih.

Ovan

Vaš je anđeo čuvar hrabar i neustrašiv. On nije nježan anđeo plavih uvojaka, nego beskompromisan i energičan borac. On vam pomaže u borbi s problemima i vaš pogled uvijek usmjeruje prema naprijed. Kad padnete on, on vas ponovno postavlja na noge. On ne poznaje nesavladive prepreke. Uvijek je na pomoći kad je to najpotrebnije, kad ste bespomoćni i očajni, kad ste napustili svaku nadu u povoljan ishod problema.

Bik

Vaš je anđeo čuvar pun takta i životne radosti, a opet je suzdržan i oprezan. Posjeduje divno svojstvo da i u lošim situacijama pronalazi njihove dobre strane. Što se tiče rješavanja problema, on je najučinkovitiji od svih ostalih. On vam pomaže kako biste i vi drugima mogli pomoći u teškim situacijama. Želi da upoznate i uživate u ljepotama i ugodnostima života. Naravno, uz osjećaj mjere i s određenim ciljem, a neobuzdano i besciljno.

Blizanci

Vaš je anđeo čuvar nevjerojatno radoznao, govorljiv, okretan, pun razuma i razumijevanja, ali i vrlo kritičan. On vam pomaže pri uspostavljanju kontakata, pri razvijanju vaših zamisli i daruje vam sposobnost da i druge oduševljavate svojim planovima. Pri tome vam nije ni najmanje jednostavno držati pod kontrolom tu bujicu misli i osjećaja. U toj „gužvi“ često se i izgubi njegov glas. Kad ste rastreseni ili uzbuđeni, on vas jedini može upozoravati.

Rak

Vaš je anđeo čuvar pomalo melankoličan, ali je, ujedno, pun ljubavi i brige za bližnje. Ponekad ste skloni razmišljanjnu kako on pomaže više drugima nego vama, jer vas uvijek i nanovo prisiljava da se bavite nevoljama drugih. On vas čuva od prenaglih i pretjeranih promjena raspoloženja, jer jedino tako možete spoznati svoju pravu prirodu. On je romantičan, dobrodušan, pun humora, nježan, ali i – ambiciozan.

Lav

Vaš je anđeo samouvjeren, velikodušan, dobroćudan, ali i samosvojan. On će učiniti sve kako bi vaša duša sjala punim sjajem i kako bi se mogla maksimalno razvijati. On je ponosan i vrijedan svake hvale. Ne treba biti suviše glasan, jer vi posjedujete finu antenu što registrira i njegove najslabije vibracije. U slučajevima kad zanemarite njegov glas, on se ne vrijeđa i ne odvaja se od vas. ponekad se služi i grubom silom da bi vas priveo svijesti i na pravi put.

Djevica

Vaš je anđeo čuvar razuman, promišljen, mudar, pažljiv i kreativan. On je veliki organizator vašeg života. On vas ne uvjerava gomilom riječi u ispravnost svojih sugestija, već logičkim uvidom u problem. On je uvijek uz vas kad počinjete prigovarati i kad se počnete gubiti u nebitnim sitnicama. Na neupadljiv način dovodi vas do kontakata s ljudima značajnim za vaš život. Uporan je i neumoljiv kad vam prijeti opasnost da nešto zabrljate.

Vaga

Vaš je anđeo čuvar simpatično i prijateljski nastrojeno biće. On uvijek donosi harmoniju, uravnoteženje okolnosti i prijateljstvo. Nikada mu ne pada na pamet da bi od vas mogao načiniti borca, kakav je, na primjer, Ovan. On zna da je vaša zadaća pomirba suprotnosti i posredovanje među sukoblčjenima i zavađenima. Vi ste poklonik ljepote i on to cijeni. Pred vašim očima on neprekidno drži visoko postavljene ideale.

Škorpion

Vaš se anđeo čuvar ponaša poput stražara koji vas čuva dok drugi spavaju. Neustrašiv, odlučan, strastven i nepotkupljiv, ali tajanstven i oprezan. On ne zvoni na uzbunu zbog sitnica, ali je njegov alarm snažan kad prijeti istinska opasnost. A tada se, obično, radi o pitanjima morala, površnosti i pretjeranog materijalizma. Vaš se anđeo čuvar manje brine o sadašnjim događajima. Njegova je pažnja usmjerena prema budućnosti.

Strijelac

Vaš je anđeo čuvar tolerantan, velikodušan, dobroćudan i optimističan. On se javlja kada zakazujete u svojim obvezama ili kad ste skrenuli s uobičajenih staza vašeg mišljenja i djelovanja. Osjetljiv i nepotkupljiv, on vam jasno pokazuje da sve i nije tako loše, kako to vama u nekom trenutku izgleda. Budući da ste Strijelac, vi rado i često razmišljate o tajnama života i smrti. Zbog toga ste potpuno uvjereni u postojanje vašeg anđela čuvara.

Jarac

Vaš anđeo čuvar nema razvijen smisao za poigravanje s osjećajima. Djeluje s velikom strpljivošću i upornošću, teži prema svojim ciljevima i pri tome je nesavitljiv. On je čuvar zakona. Brine se da sve što se pokazalo vrijednim, ostane i trajno, da se ne zaboravi, ni ne promijeni. Vi možete biti s njime u hladnim odnosima, međutim, ne smijete mu se suprotstavljati burnim promjenama raspoloženja. On se tome odlučno suprotstavlja.

Vodenjak

Vaš je anđeo čuvar revolucionarno raspoložen. Okrenut budućnosti, on je protiv ustaljenih konvencija, pun želje za slobodom i promjenama. On želi promijeniti svijet. Kako općenito, tako i u detaljima. Pri tome ga vode oduševljenje i genijalne ideje. Ono što nikako ne možete naći jest vlastiti mir. Smirenost ne odgovara njegovom načinu življenja. ipak, kad tempo promjena postane brz, anđeo čuvar Vodenjaka će usporiti tempo.

Ribe

Vaš je anđeo čuvar idealist mekana srca. On ne komunicira s vama toliko s riječima, koliko putem osjećaja i snova. Uvijek je prisutan kad se jave sumnja i nesigurnost, kad se pojavi mogućnost da Riba učini nešto pogrešno. On je uvijek s vama u trenucima opasnosti, bez obzira kakve ona prirode bila. Kade vas ponesu valovi iluzija, on vas vraća na čvrsto tlo zbilje. On to ne radi silovito, a ni grubo, nego nježno i obzirno.