Koji je vaš omiljeni autek?

Ovan

Crveni trkači Ferrari za vatreno temperamentnog frajera Ovna, dobitna je 'oktanska' kombinacija. Vi ste od onih kojima je brzina daleko najbitnija. Možda niste ludi za 'konjskom snagom' auto motora, i više volite jahat prave konje u prirodi? Ima vas svakakvih, a prijevoz je prijevoz. Uostalom, konjima baš ništa fali, dostojanstveni su i predivni, i jedino ne vole grube i bezosjećajne konjine od ljudi, a vi niste jedni od tih...

Bik

Korpulenti i glomazni 'zemljoradnik' Bik preferira terenska Land Rover (može i starija godine proizvodnje) vozila, i to posebno onaj koji živi u ruralno planinskom području. Ako niste taj, možda više volite jurit s traktorom po polju? I Bikica voli sva materijalna dobra, pa i luksuzne aute, i to po mogućnosti u osobnom vlasništvu. Što je vaše, vaše je. Ako se on više voli 'družit' s japaner trokolicama ili tačkama, pustite ga, neka uživa!

Blizanci

Blizanci su rođeni avijatičari i avioprijevoznici. Najsretniji među vama su oni koji imaju vlastitu aviokompaniju ili najmodernije letjelice za svemirska putovanja. Skromniji Blizanci zadovoljni su i sa svojim starim i 'podrapanim' taxi vozilom. Mnogi su taksijaneri i profesionalni padobranci, rođeni u astrološkom znaku Blizanaca. Iako vam koncentracija nije jača strana, motorika vam je odlična, i s(p)retno izbjegavate sudare.

Rak

Rakovi žive u prošlosti i Oldtimeri su im najdraža vozila. Redovito servisirate nekog vašeg starog Wartburga, Spačeka ili Fićeka, ponosno ga čuvate na suhom u garaži, i u svečanim prilikama pokazujete oduševljenoj javnosti? Sentimentalni pripadnici starije dobi vašeg astro znaka, rado se sjećaju romantičnih odlazaka na more po staroj cesti, i usputnog kupanja i roštiljanja. Pijete malo, ali dobro, i vozite sporo i polako, iz gušta.

Lav

Ponosni macan Lav obožava jurilice, počev od Lamborghinija i Porschea do Maseratija. Ako ste financijska srednja klasa, vaše prometne potrebe zadovoljit će i 'dobra pila' s jasno istaknutim lavićem - Peugeot. I Lavica se rado vozika u luksuznim limuzinama. Veliki stakleni otvor na krovu, povjetarac joj kosu mrsi i ne skida osmijeh s lica. Niste položili vozački ispit, jer vam je motorika prerasijana za sigurnu vožnju? Nema veze, cura vas vozi, i nije vas sram.

Djevica

Djevice su jedne od onih koje su najviše mrzile pepeljare u automobilima. Na vašu sreću, sve je manje auta s pepeljarama, otrovnih ispušnih plinova i automobilista s čikom u gubici. Prosječna astrološka Djevica je minimalist, i u vašem automobilu (kao i na vama) sve mora biti čisto i uredno. Vaša (mehaničarska) vrlina je i sposobnost za popravke automobila. Mnoštvo je majstora automehaničara rođeno u znaku Djevice.

Vaga

Vage šminkere može zadovoljiti samo luksuzni Mercedes-Benz S-klase, krasne boje i umjetnički oslikan. Hostese manekenke koje se naslikavaju uz izložbene automobile, često su rođene u znaku Vage. Zračni ste znak, volite letjeti i zmajem, i to posebno vi koji imate naglašeno Škorpionsko znakovlje u sebi. Među Vagama nađe se i dosta snobova, koji se pokazuju u javnosti u (pre)skupom auteku, a doma ne plaćaju režije...

Škorpion

Tko juri ulicama svoga grada u crnom BMW-u sa zatamnjenim staklima? Tajanstveni i prepotentni dečko Škorpion! Kad se zbroje i vaše (preko)brojne 'opasne' tetovaže na rukama, nogama i po vratu, i ćelavo izbrijana diabolik glava, mnogima izgledate 'kriminalno' privlačno, a takav dojam i želite ostaviti na ljudstvo u prolazu. Niste ludi za autima? Provjerite svoj natalni horoskop, možda i niste 'crni' astrološki Škorpiončić.

Strijelac

Strijelac često putuje u inozemstvo, nerijetko bez auta. Avion, autobus, vlak, višemanje vam je svejedno o kojem je prijevoznom srestvu riječ. Najbitnije vam je da negdje putujete i da niste kod kuće. Nije vam od primarnog značaja da ste vlasnik automobila, dobro vam služe i rent a car vozila. Što bi se ono reklo, svjetski ste čovjek kozmopolit, tražite duhovna iskustva, i niste rastreseni kad vam je automobil u kvaru.

Jarac

Jarci su poznati volanisti kamionđije, a nađe ih se popriličan broj i među bageristima, dizaličarima i vozačima ostalih sličnih građevinskih strojeva. Poštujete provjerenu kvalitetu i tradiciju, i vaš omiljeni automobil vjerojatno je onaj švedske proizvodnje – Volvo. I poslovne žene Jarice, redovito su dobre vozačice. Svojom pažnjom, koncentracijom i velikim strpljenjem, doprinose sigurnosti u sveopćem prometovanju.

Vodenjak

Inovativni Vodenjaci vole moderne i originalne autiće. Trenutno su najpopularniji oni na struju. Sve što doprinosi ekološkoj osviještenosti i pročišćenju zemaljske atmosfere, prvi je izbor za astrološkog Vodenjaka. Nevera? Skupljate novce i uskoro ćete si moći priuštit taj futuristički stroj i čudo od automobila. Što s vama koji nemate dovoljno financijskih sredstava? Ništa, bicikl je i dalje najzdravije prijevozno sredstvo!

Ribe

Kad se astrološku Ribu pita koje joj je najdraže prometalo, njen odgovor glasi – brod ili gliser! Ako nema ništa bolje, dobro dođe i mala barka, a i gumeni čamac nije za odbacit. Vaš energetski pogon je 'vodeno emocionalni', i na to oni s kojima se prijateljski družite uvijek moraju računat. Veslanje vam ne ide od ruku. Volite zaranjati i izranjati. Razmišljate o kupovini podmornice? To je idealno vozilo za zlatnu Ribicu.