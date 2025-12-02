Stiže posljednji pun Mjesec u 2025.: Ovi znakovi ulaze u razdoblje sreće i ljubavne čarolije

Posljednji pun Mjesec 2025. godine, poznat i kao Hladni Mjesec ili Mjesec duge noći, dogodit će se 5. prosinca.

Ovaj moćni Supermjesec zasjat će na nebu u znaku blizanaca, te će donijeti vrhunac ciklusa koji je obilježen komunikacijom, informacijama i istinom.

Dok Sunce boravi u Strijelcu, znaku velikih ideja i uvjerenja, Mjesec u Blizancima postavlja pitanja, traži činjenice i potiče na razmjenu.

Ova lunacija donosi energiju mentalnog i emocionalnog pročišćenja. Podržana moćnim velikim vodenim trigonom između Jupitera, Saturna i Merkura, nudi priliku za duboko intuitivno razumijevanje i iscjeljenje.

Teme koje su dugo bile nejasne sada izlaze na vidjelo, a razgovori koje smo izbjegavali konačno se odvijaju. Iako će svi horoskopski znakovi osjetiti ovu snažnu energiju, četiri znaka zodijaka doživjet će najdublji i najsretniji utjecaj.

Blizanci: Vrijeme za osobnu prekretnicu i nove početke

Za blizance, ovo je osobni astrološki događaj godine. Pun Mjesec u vašem znaku osvjetljava vaš identitet, tijelo i način na koji se predstavljate svijetu.

Ovo je trenutak preokreta u kojem ćete sebe i svoj život sagledati iz potpuno nove perspektive. Maske padaju, a vi dobivate kristalnu jasnoću o tome tko ste i kamo idete. Iako opozicija Marsa iz Strijelca može donijeti osjećaj pritiska ili kritike izvana, iskoristite to kao koristan poticaj za redefiniranje svojih ciljeva.

Očekujte važne odluke vezane uz partnerstva, karijeru ili čak mjesto stanovanja. Vrijeme je da preuzmete glavnu ulogu u vlastitom životu.

Vaga: Otvaranje vrata putovanjima i novim spoznajama

Drage vage, ovaj pun Mjesec aktivira vaše polje putovanja, visokog obrazovanja, duhovnosti i širenja horizonata. Ako ste se osjećali zaglavljeno u rutini, sada je vrijeme da izađete iz zone komfora.

Otvaraju se prilike za učenje, putovanja u inozemstvo ili upisivanje tečaja koji vas dugo privlači. Sretne slučajnosti i korisne informacije dolaze do vas na neočekivane načine.

Budući da Mjesec stvara harmoničan aspekt s vašim znakom, osjetit ćete porast maštovitosti i samopouzdanja. Ovo je idealno vrijeme za planiranje budućnosti i usvajanje novih filozofija koje će obogatiti vaš život.

Vodenjak: Plima kreativnosti, ljubavi i radosti

Vodenjaci će doživjeti pravi nalet inspiracije i sreće jer pun Mjesec obasjava njihovo polje ljubavi, kreativnosti, djece i zabave. Ovo je radosna lunacija koja vas podsjeća da je život više od obaveza.

Odnosi koji su bili nejasni sada se razjašnjavaju kroz iskrene razgovore, a kreativni projekti dobivaju novi zamah. Sreća dolazi kada prestanete sputavati svoju jedinstvenost i dopustite si da se izrazite. Ovo je savršeno vrijeme za ponovno povezivanje s hobijima ili započinjanje nove romantične priče.

Društveni život cvjeta, a vi privlačite ljude svojom autentičnom energijom.

Strijelac: Odnosi i partnerstva pod svjetlima reflektora

S obzirom na to da se Sunce, Venera i Mars nalaze u vašem znaku, a pun Mjesec im stoji nasuprot, vaš fokus je u potpunosti na partnerstvima i odnosima s drugima. Ovo je ključno razdoblje za redefiniranje veza, bilo poslovnih ili privatnih.

Drugi ljudi sada igraju presudnu ulogu, otvarajući vam vrata novim projektima i prilikama. Mogući su preokreti - završetak jedne veze kako bi se napravilo mjesta za novu ili podizanje postojećeg partnerstva na višu razinu.

Vrijeme je za postavljanje jasnih granica i prepoznavanje tko su vaši istinski suputnici. Ova lunacija donosi duboko razumijevanje dinamike vaših odnosa i pomaže vam donijeti odluke koje su u skladu s vašom istinom.