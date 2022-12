Normalno je novo cool

Planeti koji se sporo kreću poput Saturna i Plutona ulaze u nove znakove 2023. godine i čekaju nas novi kozmički potresi!

Rat u Ukrajini? Bloodymir si je pohlepno stavio preveliki zalogaj u usta (otimanje tuđe zemlje) i ne može ga progutati. Guši se u krvi. Ništa nije naučio.

Pluton u Vodenjaku (2023.-2044.) razotkriti će ono što je trulo u našem društvu kako bismo mogli izgraditi bolju strukturu i infrastrukturu za sve ovdje na Zemlji.

Saturn i Pluton - sveto svjetlo čiste svijesti, lišene ega - pomoći će nam da otkrijemo ono što više ne funkcionira u našem društvu i počistimo sve što je otrovno i više nije potrebno. Saturn i Pluton ne žele slomiti naš duh. Baš suprotno.

Proces potpune rekonstrukcije samog društvenog tkiva itekako je potreban i bit će potpuno vrijedan rada Plutonske transformacije. Rezultat? Otpornije, autonomnije društvo koje se može samoregulirati i brzo prilagođavati okolnostima.

Budući da smo u procesu migracije u doba Vodenjaka, već smo primijetili kako se Vodenjakov arhetip ugrađuje u sve aspekte naših života.

Plutonova uloga je ubiti ego (Sunce) kako bi mogli pronaći moć koja nadilazi površne brige Ega i došli do dna same svijesti. Svi trebamo malo očvrsnuti za vlastito dobro. Pluton će nas na kraju osnažiti, ali u početku će ubiti naš ego.

Velika konjunkcija Jupitera i Saturna u Vodenjaku u prosincu 2020. zacrtala je put, ali potreban nam je Pluton u Vodenjaku da vas povede njime. Jeste li spremni preuzeti kontrolu nad svojom budućnošću?

Pogledajte najvažnije astrološke datume u godini koja je pred nama.

Saturn ulazi u Ribe, 7. ožujka 2023.

Neriješena bol

Tijekom boravka u Vodenjaku posljednje dvije godine, Saturn nas je naučio da je potrebno konkretno djelovanje kako bi se ostvarile pozitivne promjene u našim zajednicama, a koje počinju od svakoga od nas.

Pandemija nas je već testirala da sjedimo sami sa sobom, ali Saturn u Ribama traži od nas da pogledamo unutra bez posezanja za bocom ili pribjegavanja duhovnom zaobilaženju.

Ono što je ostalo vjerojatno je naša neriješena bol. Kako bismo prošli kroz to, moramo se suočiti sa stvarnošću. Individualno i kolektivno iscjeljenje zahtijeva rad, disciplinu i osobnu odgovornost.

Pluton ulazi u Vodenjaka, 23. ožujka 2023.

Život kakav poznajemo bit će stvar prošlosti

Pluton je najudaljeniji planet od života na Zemlji. To je horizont između svjetova, između života i smrti, između onoga što je bilo i onoga što će biti.

Slobodoumni i progresivni Vodenjak usmjeren je na činjenje najvećeg dobra za većinu ljudi. Vodenjak i Pluton bave se regeneracijom, a njihove kombinirane energije imaju nevjerojatnu moć da unaprijede čovječanstvo na globalnoj razini.

Najmoćniji ljudi bit će oni koji rade zajedno i cijene živote, osjećaje i iskustva drugih. Vlade i sustavi koji su radili jedni protiv drugih u prošlosti mogu naći zajednički jezik tijekom ovog tranzita kako bi stvorili nove saveze za budućnost.

Koje darove tehnologija može donijeti kako bi pomogla čovječanstvu da se razvija na bolje i da se ujedini kao jedinstvena svijest?

Svjetske promjene u znanosti, tehnologiji i svemirskim putovanjima ne bi bile iznenađujuće vidjeti dok je Pluton u Vodenjaku, ali, što je još važnije, vidjet ćemo duboke promjene u građanskim pravima i humanitarizmu.

Pluton u Vodenjaku družit će se s biračima Generacije Z (milenijalci), koji su rođeni s Uranom ili Neptunom u Vodenjaku, znaku zajednice i jednakosti. Amerika bi mogla dobiti svoju (snažne žene trebaju dobre muške saveznike da bi uspjele) prvu predsjednicu.

Škotska bi također mogla steći svoju neovisnost. Pluton u Vodenjaku pomoći će nam da pronađemo svoju pravu moć. Ne moć koja želi kontrolirati, iskoristiti i pobijediti; već moć koja nastoji izraziti svoju istinu na način koji služi najboljim interesima čovječanstva u cjelini.

'Revolucija' Vodenjaka će na kraju demokratizirati društvo. Doći će značajnog pomaka u našim dušama.

Jupiter ulazi u Bika, 16. i 17. svibnja 2023.

Ima dovoljno za sve

Jupiter je proveo 2022. godinu dajući nam samopouzdanje koje nam je potrebno da radimo stvari na svoj način, što god to značilo. Bez obzira na to jesmo li započeli novi posao ili smo se odlučili jednom staviti sebe na prvo mjesto, to sjeme treba zalijevati.

U Biku 'planet sreće' pomoći će nam pronaći praktične načine za izgradnju financijskog bogatstva i osobne vrijednosti. Iako blagoslovi mogu biti obilni, Jupiter je također poznat po tome da malo pretjera. Otkažite kreditnu karticu ako morate, jer će iskušenje da se počastite biti stvarno.

Jupiter u kvadratu s Plutonom, 17. svibnja 2023. , 1. lipnja 2023.

Zajedničko dobro

S kvadratom Jupitera i Plutona bit ćemo skloni dovesti sebe do krajnjih granica. Slijedit ćemo vlastite ambicije s povjerenjem, možda malo previše.

S planetom blagoslova na našoj strani, možemo dobiti mnogo, ali ako naše težnje za moći neće biti utemeljene na etici i moralu, mogli bismo izgubiti još više. Jednom kada se uskladimo sa zajedničkim dobrom, ovi planeti će nas podržati u poduzimanju skokova prema našem pravom potencijalu.

Revolucija u gospodarstvu. Porezne reforme. Potencijalni slom tržišta dionica!

Retrogradni Pluton u Jarcu, 11. lipnja 2023.

Reorganizacija i preraspodjela centara moći

Nakon ulaska u znak Vodenjaka u ožujku, Pluton će postati retrogradan 1. svibnja i vratiti će se u znak Jarca 11. lipnja kako bi se pobrinuo za neke nedovršene poslove do kraja godine. Kreator promjena želi da preuzmemo svoju moć natrag od onih koji je uopće nisu ni trebali imati.

Ako naša karijera, ugled, posao ili autoriteti ne dolaze iz mjesta integriteta, ovo je vrijeme da ispravimo stvari prije nego što se tepih izvuče ispod nas.

Mali broj osoba prigrabio je sebi novac i moć, i velika većina ljudi zbog toga pati. Vladavina bogatih (plutokrata) osuđena je na propast. Rušenje 'Babilonske kule' Jarca omogućiti će reorganizaciju i preraspodjelu centara moći, odozdo prema gore umjesto odozgo prema dolje.

Jupiter u sekstilu sa Saturnom, 19. lipnja 2023.

Praktična ekspanzija

Posljednji Jupiterov ključni tranzit u 2023. godini vratit će nas na Zemlju. Ako otkrijemo kamo želimo ići u životu, postati ćemo realističniji u pogledu napornog rada koji je potreban da bismo tamo stigli. Jupiter u sekstilu sa Saturnom simbolizira praktičnu ekspanziju.

Vrijeme je da spoznamo teško naučene lekcije i krenemo naprijed s našim planovima. Poduzimanje ambicioznih, ali pragmatičnih koraka u lipnju isplatit će nam se kasnije.

Sjeverni mjesečev čvor ulazi u Ovna, 17. srpnja 2023.

Kako živjeti u skladu s drugima, a biti vjerni sebi?

Živimo u individualističkom društvu, a opet mnogi od nas u isto vrijeme niti ne znaju što znači istinski brinuti za sebe. Dok se točka sudbine pomiče u neovisnog Ovna, možda ćemo istražiti kako suverenitet stvarno izgleda.

Djelovanje prema našim instinktima ne bi trebalo značiti ignoriranje utjecaja na one oko nas, a biti u odnosu s drugima ne zahtijeva napuštanje našeg osjećaja sebe. Kako možemo živjeti u skladu s drugima, a hrabro biti vjerni sebi? Prisutnost sjevernog čvora u Ovnu tijekom sljedećih nekoliko godina pružiti će nam priliku da odgovorimo na ovo dubokoumno pitanje.

Retrogradna Venera u Lavu, 22. srpnja - 3. rujna 2023.

Fokusiranje na ljude koji izvlače najbolje iz nas

Vrijeme Lava ukazuje na beznadni romantizam u svima nama, s retrogradnom Venerom u ovom strastvenom znaku. Željeti ćemo biti viđeni, obožavani i cijenjeni, i zbog tih bi se želja mogli osjećati dodatno ranjivima.

Stari ljubavnici/stare ljubavnice pokucati će nam na vrata, ali to ne znači da bismo trebali odgovarati. Umjesto toga, mogli bismo razmišljati o tome kako smo bili voljeni u prošlim vezama i kako bi voljeli biti prihvaćeni u budućnosti. Fokusiranje na ljude koji izvlače najbolje iz nas dobro je mjesto za početak.

Pluton u kvadratu s mjesečevim čvorovima, 23. srpnja - 28. srpnja 2023.

Propušteni koraci

Kvadrat Plutona i mjesečevih čvorova poticati će nas da riješimo propuštene korake na našim putovanjima iscjeljivanja kako bi ostvarili rast. Jesmo li koristili svoju moć na račun drugih? Krivnja, sram i žaljenje mogu nastati iz podsvijesti dok se od nas traži da se jednom zauvijek suočimo s ovim istinama. Ako nastavimo izbjegavati svoju odgovornost, karmički dug bi mogao biti skup.

Retrogradni Merkur u Jarcu i Strijelcu, 13. prosinca 2023. - 2. siječnja 2024.

Izbjegavanje žestokih rasprava

Posljednji retrogradni Merkur u godini 2023., mogao bi nam donijeti resetiranje sustava koje nam treba. Dok provjeravamo svoje planove putovanja, trebali bismo uzeti malo vremena da razmislimo o odlazećoj godini i koliko smo daleko stigli.

Najbolje da usporimo, uživamo u praznicima i izbjegavamo žestoke rasprave, jer bi komunikacijskih nesreća moglo biti mnogo.