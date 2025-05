Skrivene veze, afere na poslu: Kaže naš ljubavni horoskop da će svega toga biti napretek ovih dana

Vrijeme je vladavine astroloških blizanaca. Ovo su leptiri Zodijaka. Oni misle o osjećajima i osjećaju mislima. Vole cijeli svijet, ali teško im je voljeti samo jednu osobu. To je uzrok njihovih ljubavnih nevolja.

Tajna blizanaca je u njihovoj dvojnosti. Nikad ne zadržavaju svoj pogled na jednoj stvari više od nekoliko sekundi. Po toj brzini pokreta očiju su lako prepoznatljivi. Eksperti su za međuljudske odnose.

Ovan

Osvajate načinom vatre: grijete one koje volite, ali ih i pržite. Morate naučiti osobne interese i potrebe podrediti zajedničkima. Najveći ste ljubavnici po broju osvojenih osoba. Ako se ne hvalite time, nastaviti ćete osvajati u tišini i po vašem zbrkanom planu.

Bik

Hladni ste i zakočeni, a uz to i suprotstavljeni onom svom osjećajnom dijelu kojeg držite pod kontrolom kako vas ne bi omeo na putu koji ste izabrali. Situacija u vašoj ljubavnoj vezi bit će jednaka vašem ponašanju: kruta i stabilna, hladna i ograničena.

Blizanci

Ulazite u brojne ljubavne veze, mnoge od njih skrivene, čak i zabranjene po nekim društvenim normama. Kao da nemate vremena čekati, žurite u budućnost svoje ljubavi, okrenuti ste planiranju zajedničkog vremena i nestrpljivo hrlite u novu seksualnu vezu.

Rak

Zakočeni ste u iskazivanju svojih osjećaja i pretjerano oprezni i spori kad trebate ući u neku vezu. Iako ste i privlačni i senzualni, aktualni planetarni utjecaji usmjeravaju vas na svjetovne i materijalne stvari, postavljanje ciljeva i ostvarivanje poslovnih ambicija.

Lav

Izuzetno ste dinamični i topli. Znate posegnuti za predmetom svojih želja. Brzi ste, vitalni i zaljubljivi. Osvajate svojom otvorenošću i zdravim seksualnim ponašanjem. Voljenu osobu razveselit ćete originalnim idejama za mjesto i vrijeme vođenja ljubavi.

Djevica

Na radnom mjestu susrećete svoje najvažnije partnere. Postoji opasnost od ljubavnih afera na poslu, onih zbog kojih ćete biti ogovarani, ali i zaustavljani u napredovanju. Snalažljivo ste i praktično stvorenje i nećete se dati smesti u ispunjavanju svojih želja.

Vaga

Za vas je ljubav susret umova i tek kad ste zadovoljni na toj razini, možete se upustiti u tjelesnu vezu. Ako se veza zasniva samo na tjelesnosti i ničem drugom, to ćete njemu ili njoj otvoreno reći ili pokazati. Niste skloni zavaravanjima. Suzdržani ste u osjećajima.

Škorpion

Ozbiljan pristup ljubavi, stabilni osjećaji, jak libido – vaše su najvažnije osobine. Planetarni utjecaji ukazuju na vaš vrlo poslovan odnos prema partneru. Sve mora biti jasno postavljeno, bez iluzija i zavaravanja. Ako vas on voli, trebao bi se brinuti o vama.

Strijelac

Želja za moći, fanatična koncentracija, čudna karijera, nezavisnost, veliki oprez i strogost, osobine su koje vam ne omogućuju ludo bacanje u ljubav. Propuštati ćete prilike za sitne radosti. Pažnju ćete usmjeriti na važnu vezu, ali bez imalo romantike.

Jarac

Do izražaja dolazi vaša sklonost melankoliji. U potrazi ste za toplinom i optimizmom, i osoba koja vam to može ponuditi - ne bi se trebala ustručavati. Vi ćete to njemu ili njoj vratiti odanošću i prijateljstvom, postojanošću i pridržavanjem dogovorenih pravila.

Vodenjak

Neravnomjerno ispoljavate svoju snagu: malo zaletom, malo zaustavljanjem. Teško kontrolirate sebe. Trčeći za užicima, gubite na energiji. Gas do daske, pa naglo kočenje? Ovakva vožnja šteti automobilu, pa je logično da će i vama donositi loše posljedice.

Ribe

Romantični ste i nježni, brižni prema onima koje volite, ali ih često izabirate među slabim i ovisništvu sklonim ljudima. Mogli biste uskoro ostvariti kvalitetnu ljubavnu vezu, onu koja donosi pravo ispunjenje i koja život u paru može učiniti rajem na zemlji.