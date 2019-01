SEKSI HOROSKOP: Vrhunac strastvenog vala i prava razbludna revolucija

Recentni aspekti Venere i Marsa sa ‘srećonoscem’ Jupiterom, najavljuju vrhunac strastvenog vala, koji je (u mnogim srcima) razigrano ljubavno proplamsao u prvim danima tekuće nam godine

Potpuna pomrčina Mjeseca (ponedjeljak!), najjače će djelovati na rođene u fiksnim (Lav, Vodenjak, Bik, Škorpion) znakovima. Tražite pažljiva, prilagodljiva rješenja, koja izrastaju iz ljubavi, znanja i strpljenja. Bolje nježna seksualna evolucija, nego razbludna revolucija!

Ovnovi su rođeni jurišnici. Ovih dana, došli ste na svoje, i radite što god (kome) poželite. Napadački ste raspoloženi, i koga strastveno zgrabite gotov je, kuhan ili pečen! Magnetizam vašeg seksi međunožja je jak, nikad jači, najjači.

Lavovi predosjećaju nailazak velikog strastvenog vala. Centrirate se u sebi da ne biste izgubili ravnotežu. Nježno sebe mazite. I s drugima ste isti takvi? Kad nagonske sile u vama podivljaju, katapultiraju vas u primordijalni eroskaos!

Strijelci put putuju i ne misle se tako brzo kući vratit. Kud god pošli, sami ste u sebi, i dođe vam skoro na isto, gdje ste. A s kim ste? E, to je već malo teže razmrsiva odgonetka. Od svih seksi sportskih igara, najdraže vam je jahanje…

Bikovi pate zbog manjka energije. Razmišljate o ‘proizvodnji i potrošnji’, ali i dalje ste nepokretni. Vaš libido oscilira, i to je prirodno. On(a) ima razumijevanja za vaše nedaće. Uredno se troši sa strane, u susjedstvu. Možda.

Djevice se, tu i tamo, dobro osjećaju. Svaka vam kriva dlaka smeta na vama samima. I kod drugih stalno pronalazite male a velike nesavršenosti. Ne, niste čistunac. Takve prepeglane, trebalo bi vas raščupati, izgužvati i seksi razvaliti.

Jarci su kruti, tvrdi, čelični. Živa ste mehanizacija u krevetu, bager koji ruši sve pred sobom. Ako je i ona sportski građena, idealna ste adrenalin nadopuna jedno drugome. Nadjačavate se, pa tko se prvi slomi. I krevete trgate i lomite.

Blizanci su vižljasti i vragolasti, i brzo se i lako kod nekoga uguze. Ne traje to kod vas dugo, i samo ste povremeno takvi. Ovnovi i Strijelci, draži su vam od najdražih. Oni vatra, a vi zrak. Seksualno ćete energetski uzletjeti, na kerozinu.

Vage su krasne radodajke, kad daju. A kad nedate? On vas voli zato što ste lijepi. Ne, on s vama ljubuje zato jer ste i dobri i lijepi. Ne poništavajte sami sebe bez potrebe. Jedan ode, drugi dođe. Uvijek ste na dobitku! Ha, ha, ha…

Vodenjaci se rješavaju svih negativnosti. Pimpek vam je dobrodržeći. I Vodenjačice su optimalno vlažne, za predigru. Kad se vaš fergazer-rasplinjač otvori, turbo ste seksi senzualni. Tko vas nije podero, još se nije pošteno osladio.

Rakovi se vole zavući u mišju rupu. Teški ste emocionalni Rak oklopnjak. Gori ste od kornjače. No, ipak vi sebi para nekako nađete. Svijet je prebogat seksi jedinkama. Više niste Rak samac. Fino ste ga smjestili u njezinu puževu kućicu.

Škorpioni su fenomentastični, i razne uloge igraju. Ako niste u sadomazo fazi, onda asketski postite. Kod vas nema sredine. Ništa ili Sve. Ovnovi bi se praskali bez velikih obveza. Jarci sličnoisto misle. A Bikovi? E, Bik će vas pošteno našiljit!

Ribe su na suhom, prevruće im je, i ne mogu normalno disat. Živite u iščekivanju novog ‘jata emocija’ da vas preplave. Teško je kad se nema koga seksualno idealizirat. Do nekoga ćete doplivati, pa makar se (opet) nasukali.