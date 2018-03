Venera „spržena“ od Sunca, ulazi u Ribe, znak vlastite egzaltacije, i u mnogim i raznim srcima situacija se romantično dramatično mijenja. Najdublje će emocionalno zaroniti u Ocean Ljubavi oni čistog srca, i svi mladi nevino naivni.

Rođeni u znaku Raka, Škorpiona i Riba, u svom su najboljem „vodenom elementu“ – seksi opijeni, omamljivi, nježno vlažni, sveupijajući i svestapajući…

Nema bolje!?! To nam je uvijek tako kada nas nagrađuje „ushićena“ Venera iz „najbožanskijih“ Riba.

Ovnovi se fino oporavljaju i uzdižu, i onda im Venera uleti u „krivo“ polje horo(r)skopa i sve spogorša. Ne ide vam. Ništa ne isforsiravajte. Netko seksi zgodan, jednog dana će vam zapet za okular, a i vi njemu ili njoj. Ako ne prije, onda u lipnju.



Lavovi se prikazuju u javnosti u smrznutim izdanjima. Tu i tamo vam pogled odledi koji aerodinamično lelujavi komad u prolazu, i to je uglavnom to. Sve drugo je privid, obmana, virtualna stvarnost u ekranu vašeg pregrijanog (od silne pornjave) laptopa.

Strijelci vole trčati novim ljubavnim stazama. A tko ne voli? Strijelci su specijalci i nitko im po tom pitanju nije ravan. Privlači vas zov divljine. Sanjate novi i neistraženi grm međunožni? To je ta vaša mitska sloboda bez koje ne dišete zdravo i normalno.

Bikovi su „oplođujući faktor“ u obližnjem svemiru. Sijete sjeme, nesebično i velikodušno. Mora bit da je i život na Zemlji tako nekako „panspermički“ nastao. Venera je u Ribama, a vaša „nova mačka“ je Ribica? Bit će mjaukanjanja. Veljača je.

Djevice nisu „loša roba“, ali se prestidljivo nude. Spretno sa svime upravljate, osim s vlastitim emocijama. Plašite se pokazati osjećaje, da vas ne pročitaju i otpile. Gubite se u fragmentima. Ne vidite cijelu sliku. Nema veze, on(a) i dalje seksi slini za vama.

Jarci su od brda odvaljeni brđani, i ne otvaraju lako dušu svoju nikome. Zanima vas samo praktična stvarnost, i u sve ostale stvarnosti slabo (ili nimalo) vjerujete. I u ljubavi ste čisti materijalist. Pitate hrabro konkretno u glavu, i dobijete sve na gotovs.

Blizanci se već dugo nisu pošteno poševili, a i Blizanke su u sličnoistoj situaciji po tom (bezobraznom) pitanju. Možda vam je „motorin“ u kvaru? Ili imate problema s pedalama i pedaliranjem kao takvim? Razdražljiv ste živac, idealan za seksi spržit!

Vage vole sve što vole slavni, jer su i same sebi slavne u vlastitim očima. Krasan izgled nije dostatan, potrebna vam je i pamet da biste se obogatili. Vaga supermodel na modnoj pisti! A Seksss? Na seks ćete nailaziti onako usput, uzduž i poprijeko.

Vodenjaci su odigrali svoje, i sada drugi igraju igre. Ako ste propustili ljubavni vlak iz opreza, sami ste sebi za sve krivi. Da se prijateljstvo razvije u ljubav treba vremena, a vi biste sve odmah danas. Za seks nabrzaka lako se pobrinete, ali to (vam) nije to.

Rakovi se žale na stresan i neharmoničan tranzit Saturna, a u stvarnosti se plaše preuzeti odgovornost za vlastiti život. Ono što niste odradili u prošlosti, a trebali ste, čeka vas u budućnosti. Bez zdravog samopouzdanja, nema vam ni normalnog seksa.

Škorpioni se vraćaju u ljubavnu arenu, u savršenom izdanju, otrovno slatkom. Na vaš šarm je lako nasjesti, a poslije, spasa nema. Uzimate sve, a dajete malo. Takvi ste potkožni, tihožuboreći, nevidljivi, strastveni do boli. Tko vas ljubi, zaslužuje vas.

Ribe su u snježnonježnoj fazi evolucije. Tko se s vama igra ljubavi, sretnik je, jer Riblji eros je sanjivo bajkovit. Volite samo platonski? I to se računa pod ljubav. Sanjate seksi snove? Spontano ćete natrčati na gospodina Intenzivno Neodoljivog…