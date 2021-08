Potpuna astrološka karta uključuje mnogo različitih planeta i točaka, ali većina ljudi poznaje jedan od najvažnijih elemenata karte – Sunčev znak. Vaš Sunčev znak otkriva vaš osnovni identitet i vašu temeljnu osobnost.

Ovan

Janjetina, a po potrebi, može i fast food

Ovnovi imaju ravnodušan ili neizbirljiv stav prema onome što jedu. To ne znači da ne uživate u dobroj hrani i piću, posebno u dobrom društvu. Ako ste domaćin, priredit ćete izvrsnu trpezu, punu egzotičnih jela i probranih vina. Ali kada jedete sami (što ne volite), ili u krugu obitelji, vjerojatnije ćete biti preokupirani svim drugim stvarima, prije nego kuhinjom i kuhanjem. Uvijek vam se negdje jako žuri, i preskačete obroke!?

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – tratinčica, glog, tulipani, kapar, hren, chilli, zelena salata, karfiol, špinat, krastavci, jabuka, lješnjaci.

Bik

Govedska juha, šunka, kravlji sir, razno zelenje, ali i sva živina – mesožder!

Vaša prirodna naklonost jelima punim škroba, slatkišima i kremastim kolačima rano vas učini korpulentnim i preglomaznim, a to je „trend“ koji ćete teško odbaciti u srednjem životnom dobu. Ne podnosite disharmoniju i neugodne rasprave za vrijeme jela. A vaše mljackanje ne smeta drugima? Pokušajte jesti manje i češće boraviti u prirodi. Dodir, miris, okus, sluh, vid – uživajte u svim osjetilima, i vježbajte umjerenost.

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – zumbul, orhideja, gerber, eukaliptus, biljni čajevi, blitva, kupus, bundeva, trešnje.

Blizanci

Švedski stol

Pobrinite se da vaša dnevna prehrana obnavlja vaše iscrpljene živce i poveća vitalnost. Prehrambeni proizvodi koji sadrže kalcij posebno su važni za Blizance, jer kalcij pomaže opuštanju prenapregnutih živaca. Volite jesti meso i mesne prerađevine? Kako da ne, specijalno piletinu, i to po mogućnosti spohanu! Volite i lignje i hobotnice. Ako vas zaboli želudac, soda bikarbona vam je uvijek negdje blizu pri ruci.

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – karfiol, sladić (slatki korijen), mahune, grašak, špinat, kukuruz, marelice, ananas i grejpfrut.

Rak

Obiteljski ručak, i obvezna – štrudla od jabuka

Rakovima je nedjeljni obiteljski ručak svetinja. Tko se nije pojavio, magarac je bio, i to ćete mu vrlo teško oprostit. Čuveni ste po vašoj kulinarskoj vještini. Problem je u tome što vašu vještinu u pripremanju dobre hrani prati i dobar apetit. Trebali biste pokušati kontrolirati tendenciju ka prejedanju. Kako ide ona pjesma od Leut Magnetik banda – Evo me doma, dobre volje sam odma, na materinoj spizi, šta skuva ću izist...

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – iris, božur, celer, mak, kupus, crni luk, paprika, zelena salata, žumance jajeta, raženi kruh, naranče.

Lav

Luksuzni restorani, kraljevska trpeza, guščja jetra, plava riba

Lav je kozmički usmjeren na srčane tegobe, i trebao bi izbjegavati hranu koja ovakvim oboljenjima doprinosi. Signali koji vas upozoravaju na potrebu poboljšanja životnih navika, prije svega su kratak dah i oštar bol ispod grudne kosti. Lavovi rijetko piju previše, što je dobro, kada uzmemo u obzir učinke koje bi iskusili u težim oblicima pijanstva. Ipak, crno vino za ručkom vam može, u umjerenim količinama, dobro činiti.

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – kamilica, ruža, peršin, maslačak, suncokret, kurkuma, krastavci, mrkva, smokve, kokos, borovnica.

Djevica

Svaka mrvica hrane na stolu je bitna

Loše bi bilo da vas pretjerana briga o dijeti navede da slijedite režim koji ne osigurava uravnoteženo unošenje bitnih hranjivih činilaca, nužnih za pravilno funkcioniranje vašeg organizma. Vaš jutarnji napitak trebao bi biti engleski čaj prije nego kava. Jogurt vam je blagotvoran, jer potiče rast korisnih crijevnih bakterija. Najvažnije je da prehranom bogatom vlaknima i cjelovitim žitaricama postignete što bolju probavu.

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – rumžarin, valerijana, špinat, celer, cikla, masline, breskve, kruške, šljive, grožđe.

Vaga

Bečki odrezak

U svom svakodnevnom režimu ishrane, trebali biste se paziti svoje prirodne sklonosti ka gurmanskoj hrani punoj egzotičnih začina, masnih umaka i deserta. Najsigurnije je da vaše obroke sačinjavaju jednostavna zdrava jela koja će vas opskrbiti osnovnim hranjivim sastojcima i vitaminima koje vaše tijelo zahtijeva. Epikurejske recepte sačuvajte za fešte i svečanosti na kojima ćete ugostiti svoje prijatelje. Bečka ste škola!

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – majčina dušica, timijan, uvin čaj, patlidžan, brokula, skuša, jabuke, jagode, suho grožđe, izvorska voda.

Škorpion

Pršut, sir, masline i koja kapljica crnog vina

Škorpioni često imaju visok nivo lipida (kolesterola) u krvi, što stvara preduslove za srčani napad. Uklanjajući masne komade oko svojih šnicli i smanjujući u ishrani maslac, šlag i kolače, učinit ćete mnogo za željenu vitku liniju. Oprezan Škorpion će, ukoliko ga muči konstipacija, izbjegavati naširoko reklamirane laksative koji mogu iritirati ili čak i štetiti organizmu. Jedite malo, ali zdravu hranu – iz provjerenog OPG-a.

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – lovor, bosiljak, kopriva, pelin, cikorija, bijeli luk, rotkvice, grahorice, višnje, ogrozd, suhe šljive.

Strijelac

Doručak na travi

Vježbajte suzdržavanje od konzumacije masnih jela i začina, i poboljšat ćete cirkulaciju u nogama. Vašoj jetri je potrebno stalno opskrbljivanje vitaminom C, kako bi izašla na kraj s kemijskim otrovima koji u krv pristižu iz raznih izvora, uključujući i hranu doja sadrži toksične dodatke. Povremeno se strašno ulijenite, i pretjerujete u gozbama i plandovanju. Izbjegavajte alkohol i gazirana pića, slatkiše i masnu hranu.

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – sljez, šafran, mrkva, kelj, naranče, banane, ananas - sve egzotično voće iz dalekih prekomorskih krajeva

Jarac

Odojak, purica s mlincima, grah, kozji sir

Vaš organizam nije pripravan na „juriš“ jako začinjenih ili masnih jela, sokova ili alkohola. Gurmanski komadi mesa sa dosta masnoća, nisu za vas, osim u posebnim blagdanskim prilikama. Trebate piti mnogo vode između obroka. Konzumirajte hranu koja vam jača i grije vaše hladne jarčevske noge. Ne pretjerujte sa smrznutom hranom, radije konzumirajte nešto svježe ubrano i probrano – iz zimskog staklenika!

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – lovor višnja, kamelija, kupus, ječam, cikla, dunje, šljive, orasi, lješnjaci.

Vodenjak

Vegetarijanska i veganska hrana

Hrana ne igra (pre)važnu ulogu u životu astroloških Vodenjaka. U potpunosti ste spremni uživati u lijepo postavljenoj trpezi, bogatoj probranim jelima, ali će vam isto toliko značiti, ako ne i više, od srca pripremljen obrok uz logorsku vatru. Mikrovalna pećnica je vaš najomiljeni aparat u kući. Ako već niste, prije ili kasnije ćete prijeći na vegetarijansku/vegansku prehranu. Žao vam je patnji životinja, a i nije zdravo jesti meso.

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – visibaba, ciklama, vrijesak, med, žitarice, mahunarke, leća, slanutak, soja, tofu, limuni, orasi, sušeno voće.

Ribe

Riblji restoran, plodovi mora

Ribe kao ribe, vole sve vrste riba, od morskih do slatkovodnih. Ako ste zaposleni u ribljem restoranu, s pogledom na more, to je to, sretni ste jer živite svoj poslovni san. Zodijački mineral Riba je jod. Najbolji izvori organskog joda su morska hrana i oceanska riba. Sol obogaćena jodom nije zadovoljavajuća zato što je morate unositi u štetno velikim količinama da biste dobili potrebnu količinu minerala u organizmu.

Ljekovito bilje, začini, voće i povrće – islandski lišaj, eterična ulja, ljekovito blato, orasi, špinat, alge.