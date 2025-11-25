Mjesec određuje uspjeh frizure: Evo kada je najbolje ići, a kada treba izbjegavati frizera

Od pamtivijeka, Mjesec fascinira čovječanstvo. Njegova moćna sila upravlja plimom i osekom, a mnoge drevne kulture vjerovale su da njegov utjecaj seže puno dalje - sve do našeg zdravlja, raspoloženja pa čak i ljepote naše kose.

Iako moderna znanost nema čvrstih dokaza koji bi potkrijepili ove tvrdnje, tradicionalno znanje o lunarnoj njezi kose prenosi se generacijama. Vjeruje se da usklađivanje frizerskih tretmana s mjesečevim mijenama može potaknuti brži rast, povećati volumen i osigurati dugotrajnost boje.

Bilo da ste skeptik ili entuzijast, praćenje lunarnog kalendara može biti zabavan eksperiment i odličan način za uspostavljanje redovite rutine njege.

Uostalom, što možete izgubiti? Šišanje i njega kose dio su naše rutine, pa zašto ne isprobati tempirati ih prema savjetima zvijezda?

Mjesečeve mijene i vaša kosa: Kako uskladiti šišanje s Lunom?

Osnovno pravilo lunarne njege vrti se oko dvije glavne faze: rastućeg i opadajućeg Mjeseca. Slično kao što utječe na morske mijene, vjeruje se da Mjesečeva gravitacija djeluje i na tekućine u našem tijelu, koje čini oko 60 posto vode, te tako potiče ili usporava određene procese.

Za brži rast i regeneraciju (Rastući Mjesec)

Faza rastućeg Mjeseca, razdoblje od mlađaka do punog Mjeseca, simbolizira rast, obnovu i privlačenje. U ovom periodu tijelo lakše apsorbira hranjive tvari, što ga čini idealnim za sve tretmane koji potiču jačanje i rast.

Šišanje za brži rast: Ako puštate kosu i želite potaknuti njezin rast, škare u ruke uzmite upravo tijekom ove faze. Šišanje vrhova potaknut će kosu da raste brže i zdravije.

Hranjivi tretmani: Maske, uljni pakunzi i dubinski tretmani imat će maksimalan učinak jer se vjeruje da kosa tada najbolje upija sve blagotvorne sastojke.

Puni Mjesec: Smatra se energetski najjačim razdobljem i idealnim trenutkom za šišanje koje će ojačati korijen i dati kosi snagu i sjaj.

Za sporiji rast i postojanost frizure (Opadajući Mjesec)

Nakon punog Mjeseca, kada se njegova vidljivost smanjuje i kreće prema mlađaku, nastupa faza opadanja. Ovo je vrijeme otpuštanja, čišćenja i usporavanja.

Održavanje kratke frizure: Ako imate kratku kosu i želite da vaša frizura što dulje zadrži savršen oblik, šišajte se tijekom opadajućeg Mjeseca. Rast kose bit će usporen, što znači rjeđe posjete frizeru.

Šišanje za gustoću: Tradicija nalaže da šišanje u ovoj fazi jača folikule i potiče rast gušće i punije kose, iako ne nužno i brži rast u dužinu.

Utjecaj Zodijaka: Više od samih mjesečevih faza

Za potpuni astrološki pristup, važno je uzeti u obzir i horoskopski znak kroz koji Mjesec prolazi. Svaki znak nosi svoju energiju koja može dodatno poboljšati ili, u nekim slučajevima, otežati rezultate.

Povoljni dani: Za bujnu i snažnu kosu, birajte dane kada je Mjesec u zemljanim (Bik, Djevica, Jarac) ili vatrenim znakovima (Lav). Lav je posebno poznat po "grivi", pa šišanje u te dane obećava volumen, dok Djevica osigurava savršeno stiliziranu i urednu frizuru.

Dani koje treba izbjegavati: Prema mnogim astrolozima, preporučuje se izbjegavati šišanje kada je Mjesec u vodenim znakovima (rak, škorpion, ribe). Vjeruje se da kosa tada može postati neposlušna, sklona prhuti ili suhim vrhovima.

Idealno vrijeme za bojanje i njegu

Lunarni kalendar nudi smjernice i za ostale popularne tretmane, a ne samo za šišanje. Odabir pravog dana može osigurati da vaša nova boja bude blistavija i dugotrajnija.

Bojanje kose: Najbolje vrijeme za bojanje je tijekom rastućeg Mjeseca. Kosa tada bolje upija pigment, pa će boja biti intenzivnija, svjetlija i postojanija. Mnogi stručnjaci za njegu kose nude savjete koji se poklapaju s ovim tradicionalnim vjerovanjima.

Detox tretmani: S druge strane, ako želite ukloniti boju ili napraviti dubinsko čišćenje vlasišta, učinite to za vrijeme opadajućeg Mjeseca, kada tijelo prirodno otpušta toksine.