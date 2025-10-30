Ovo su najsretniji datumi u studenom: Evo koji donose sreću u novcu, karijeri i ljubavi

Studeni donosi jedinstvenu energiju magije, transformacije i osobne moći. Svaka misao, osjećaj i namjera imaju potencijal manifestirati se u vašim odnosima, karijeri i duhovnom rastu.

Ovo je mjesec dubokih promjena i svjesnog razvoja, idealan za usklađivanje uvjerenja s ciljevima i postavljanje temelja za obilje u ostatku godine.

Planetarni tranziti pozivaju na rekalibraciju i pročišćavanje. Prva polovica mjeseca naglašava jasnoću, planiranje i intuiciju, dok se energija sredinom studenog prebacuje prema avanturi, ekspanziji i optimizmu.

Bilo da se fokusirate na osobni razvoj ili konkretna postignuća, ključno je iskoristiti dane s pojačanom pozitivnom energijom. Ovo su najpovoljniji datumi u studenom koje možete iskoristiti za važne životne korake.

Početak mjeseca: Fokus na odnose i nove temelje

Prvi dani studenog idealni su za postavljanje temelja, kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Energija podržava uređenje doma, ali i jačanje emocionalnih veza.

1. i 2. studenoga : Ovi dani nose energiju novih početaka. Prvi studeni, numerološki povezan s brojem jedan, simbolizira manifestaciju i duhovno buđenje. Povoljan je za aktivnosti poput postavljanja novih temelja, uređenja doma ili planiranja putovanja. Drugi studeni, prema nekim tumačenjima, nosi snažnu "ljubavnu energiju" i idealan je za selidbu ili čišćenje životnog prostora.

: Ovi dani nose energiju novih početaka. Prvi studeni, numerološki povezan s brojem jedan, simbolizira manifestaciju i duhovno buđenje. Povoljan je za aktivnosti poput postavljanja novih temelja, uređenja doma ili planiranja putovanja. Drugi studeni, prema nekim tumačenjima, nosi snažnu "ljubavnu energiju" i idealan je za selidbu ili čišćenje životnog prostora. 3. - 5. studenoga : Harmoničan aspekt Marsa i Neptuna donosi priliku za duboko emocionalno povezivanje i suosjećajno djelovanje. Ovo je period za jačanje veza s partnerom, obitelji i prijateljima. Vrhunac ovog razdoblja je 5. studenoga , kada pun Mjesec u Biku stabilizira financije i osvjetljava područja gdje se vaš trud isplati. Iskoristite taj dan za reviziju budžeta, ali i za brigu o sebi kroz odmor i opuštanje.

: Harmoničan aspekt Marsa i Neptuna donosi priliku za duboko emocionalno povezivanje i suosjećajno djelovanje. Ovo je period za jačanje veza s partnerom, obitelji i prijateljima. Vrhunac ovog razdoblja je , kada pun Mjesec u Biku stabilizira financije i osvjetljava područja gdje se vaš trud isplati. Iskoristite taj dan za reviziju budžeta, ali i za brigu o sebi kroz odmor i opuštanje. 6. - 8. studenoga: Šesti studeni ističe se kao iznimno sretan dan za vjenčanja, zaruke, selidbe i molitvu za sreću. Ipak, od 6. do 8. studenog, napet aspekt Venere i Plutona može donijeti intenzitet u odnose i na površinu iznijeti neriješene napetosti. Umjesto konflikta, iskoristite ovu energiju za postavljanje čvrstih granica i iskrene razgovore koji vode rastu.

Foto: Shutterstock

Sredina mjeseca: Vrhunac za poslovni uspjeh i optimizam

Sredina studenog donosi najsnažnije kozmičke poticaje za karijeru, financije i ostvarenje dugoročnih ciljeva. Ovo je razdoblje kada se struktura susreće s momentumom.

16. i 17. studenoga : Ovo su vjerojatno najmoćniji dani u mjesecu. Veliki trigon Sunca, Jupitera i Saturna stvara savršene uvjete za napredak dugoročnih projekata i poslovnih ciljeva. Prema astrološkim analizama, 17. studeni je apsolutni vrhunac mjeseca za poslovni uspjeh i općenitu sreću i optimizam. Taj dan trigon Sunca i Jupitera otvara vrata za velike pomake i povoljne prilike. Idealan je za potpisivanje ugovora, poslovno planiranje, investicije ili pokretanje novog izvora prihoda.

: Ovo su vjerojatno najmoćniji dani u mjesecu. Veliki trigon Sunca, Jupitera i Saturna stvara savršene uvjete za napredak dugoročnih projekata i poslovnih ciljeva. Prema astrološkim analizama, 17. studeni je apsolutni vrhunac mjeseca za poslovni uspjeh i općenitu sreću i optimizam. Taj dan trigon Sunca i Jupitera otvara vrata za velike pomake i povoljne prilike. Idealan je za potpisivanje ugovora, poslovno planiranje, investicije ili pokretanje novog izvora prihoda. 18. studenoga : Kiša meteora Leonida donosi snažnu energiju za otpuštanje starih obrazaca i otvaranje kozmičkoj podršci. Također je povoljan dan za vjenčanja, molitvu za sreću i poslovne pothvate.

: Kiša meteora Leonida donosi snažnu energiju za otpuštanje starih obrazaca i otvaranje kozmičkoj podršci. Također je povoljan dan za vjenčanja, molitvu za sreću i poslovne pothvate. 20. studenoga: Mlad Mjesec u Škorpionu označava vrijeme za emocionalni i duhovni reset. Iskoristite ovaj dan za introspekciju, otpuštanje starih navika i postavljanje namjera za budućnost.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Pitali smo vas očekujete li da će poslodavci otpuštati ljude zbog rasta minimalca

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kraj studenog: Strateško planiranje i ekspanzija

Završnica mjeseca donosi povratak mentalne jasnoće i magnetsku energiju za privlačenje resursa, ljubavi i novih prilika.

22. studenoga: Još jedan veliki trigon, ovoga puta između Merkura, Jupitera i Saturna, čini ovaj dan savršenim za pregovore, strateške razgovore o novcu i sklapanje poslova koji zahtijevaju jasnu komunikaciju i kredibilitet. Također se navodi kao dan s pojačanom "ljubavnom energijom".

26. studenoga: Veliki trigon Venere, Jupitera i Saturna donosi magnetsku energiju za privlačenje podrške i resursa. Ovaj aspekt se smatra iznimno sretnim, donosi optimizam i samopouzdanje. Odnosi se osjećaju ispunjeno i stabilno, a financijski može donijeti neočekivane povoljne okolnosti.

Foto: Shutterstock

27. studenoga: Saturn kreće direktno, što može donijeti osjećaj da se trud uložen u karijeru konačno isplati. Ovaj datum je prema tradicionalnim kalendarima izuzetno povoljan za gotovo sve važne životne događaje: vjenčanje, selidbu, otvaranje tvrtke, potpisivanje ugovora i putovanja.

29. i 30. studenoga: Merkur kreće direktno 29. studenoga, čime vraća mentalnu jasnoću i olakšavajući nastavak projekata koji su bili u zastoju.

Posljednji dan mjeseca, 30. studeni, donosi promjenu energije ulaskom Venere u Strijelca. Fokus se seli na ekspanziju, inspirirane rizike i zabavu. To je ujedno i najpovoljniji dan u mjesecu za romantiku i društveni život.