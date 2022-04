Svaki znak Zodijaka ima vlastiti ukus kad je riječ o modi i stilu. Ovnovi vole crveno, Škorpioni crno, a Strijelcima je više-manje nevažno što odjenu ako im ta odjeća daje dovoljno prostora za kretanje.

Ipak, vaša odjeća mnogo govori o vama – tko ste i što želite od svog života, i od drugih.

OVAN

Ovan želi biti prvi u svemu. To znači da u sekundi postavite svoje kriterije o modi. Korak za korakom, i stvara se trend. Ne bojite se iskušati novo i još neviđeno, sve dok vas to zabavlja i stvara avanturu. Vidite li kakav novi odjevni predmet odmah znate hoće li to biti posljednja moda ili će nestati. Potrošit ćete zadnje novce za nešto takvo, prepoznate li tu stil.

BIK

Bik ne voli rasprodaje. Volite marke i poznate etikete, na koje ste ponosni imate li ih na sebi. Samo najbolje tkanine prolaze kod vas. Sve što je grubo na dodir, nije civilizirano! Ne želite se odreći kvalitete, i u stanju ste potrošiti zadnju kunu da biste si kupili taj veličanstveni klasični kostim. Cijena je sasvim nevažna jer vi znate što je savršenstvo, i znate da ono ima svoju cijenu.

BLIZANCI

Otvorite svoj ormar s odjećom i ugledate rastuću gomilu razbacanih odjevnih predmeta koji padaju na vas. Kad iskopate neku stvar iz te hrpe, ona će odgovoriti na pitanje: Odgovara li to mom raspoloženju danas? Da? Ne? Svjesni svojih financijskih poteškoća, nećete zalaziti u skupe dućane. Vaša kosa najbolje djeluje raspuštena ili svezana u rep, sa nekoliko čuperaka koji otkrivaju vašu prirodu.

RAK

Sreća je slatka stvar a vas privlači odjeća koja vas podsjeća na voljene osobe i uspomene. Čipka za vas uvijek ima prednost nad traperom, a široke hlače su definitivno out. Jedino čega se ne odričete je donje rublje, i to s potpisom. Obožavate sve – od sportskog do elegantnog. Omiljena odjeća su vam duge široke suknje i vesta sa V ovratnikom, kao i kabanica.

LAV

Lav želi za sebe samo najbolje. Ako je to izvan koncepcije vaših prihoda, tada nastaju problemi jer vaše su želje nezasitne. Da modni čarobnjaci nisu čuli za kreatore, vi bi im to otkrili. Nikada vas ne viđaju u javnosti bez fenomenalne odjeće. Komfor je posljednja stavka. Ako je zadnji modni trend nošenje hlača koje smanjuju cirkulaciju vi ćete biti prva žrtva. Sve što ima na sebi dugine boje, djeluje na vama izvrsno.

DJEVICA

Svake večeri prije odlaska na spavanje, Djevica se pati nad daskom za glačanje. Vi se brinete pažljivo za svoju odje ću. Minimalist po prirodi, osjećate trendove i tražite praktičnu odjeću pogodnu za kretanje. Cijena je također važna kada birate sezonsku odjeću. Kada napuštate kuću, odijevate se tradicionalno, a svi su kutevi ispeglani savršeno, bez ijedne crtice.

VAGA

Vage su izvrsni kupci. Kako imaju dobar ukus i smisao za estetiku, rasprodaje ih najčešće neće zadovoljiti, a prijatelji i obitelj znaju da u vrijeme modne krize mogu slobodno doći k vama i odabrati nešto iz vašeg ormara. Dok stojite ispred ogledala svakog jutra imate premalo vremena, a previše izbora. Pratite trendove, a volite i klasiku. Uvijek ste šarmanti i u tonu, od glave do pete. Nakit obožavate!

ŠKORPION

Uvijek seksi Škorpiona teško je strpati u neku kategoriju. Jednog dana izgledate trendovski, drugi dan odjenuti ste u nešto staro i romantično. Što god nosili, postoji razlog i viši motiv. Kada izlazite u noćni život, nosite minice ili nešto izazovno. Majstor ste presvlačenja i maskiranja i skrivate svoju pravu prirodu. Ne možete bez crne ili crvene odjeće, makar bila riječ samo o detaljima.

STRIJELAC

Svojom odjećom ne želite iskazivati ništa. Odijevate se da ne biste bili goli. U stanju ste odabrati materijale koji vam najbolje odgovaraju. I kad je riječ o hipi modi, za Strijelca je ona još uvijek in. Hodati bos za Strijelca je sasvim normalno. Od šminkanja vam je muka, a nakit ima sličnu reputaciju, osim ako nije riječ o nečem egzotičnom. Vaša odjeća i njene žive boje smiješe se vašoj okolini, kao i vi!

JARAC

Jarcu je ugodno nositi nešto u čemu će djelovati poslovno. Dovoljno ste razumni da za sebe odaberete nešto kvalitetno. U vašoj prirodi nema snobizma koji bi vas zaustavljao pred rasprodajama, zato uvijek hodočastite kako biste pronašli nešto za sebe. Sva je vaša odjeća praktična. Možda nije posljednja moda, ali djeluje dovoljno dobro da si stvorite image ozbiljne osobe zainteresirane za karijeru.

VODENJAK

Vodenjaci svoju odjeću kupuju u malim, neobičnim trgovinama i izbjegavaju robne kuće. Boje koje preferirate obično su šokantne, i djeluju živo i neobično, no zapravo je riječ o vašem dodiru nekog slijedećeg modnog hita. Vaš omiljeni dio tijela su zglobovi i zato nosite narukvice, sandale na vezivanje i majice koje su kratke. Šminka koju nosite je sjajna i zabavna i odražava vašu slobodu.

RIBE

Ribe vole plutati s lakoćom kroz život što se tiče odijevanja. Kod kuće bose, vani u dugim suknjama i lakim sandalama, uvijek u dosluhu sa svijetom oko sebe. Odjeća je za Ribe društvena stvar – odjećom govorite sve o sebi. Mnoge su Ribe slabe na kupnju cipela i imaju ih pun ormar. Ribe su kameleoni, i ne misle puno o odijevanju, koliko o onome što ta odjeća omogućuje. A omogućuje – prikrivanje...