Nema nijedne druge situacije na svijetu u kojoj čovjek otvoreno ne pokazuje više svoje prednosti i svoje mane, nego kad se nalazi za volanom svog automobila.

Ovan

Dobar vozač, ali pomalo presmion, i voli se utrkivati. Predstavljajući se kao osoba koja se voli isticati, svoj auto tretira kao sredstvo za zapažanje svoje osobnosti. Ovan se osjeća mnogo važniji od svih stvari koje ga okružuju. Automobil je sredstvo koje mu služi da se istakne, zbog čega nije ljubomoran na svoj auto i vrlo ga lako posjeduje, a tako isto očekuje i od drugih, da njemu posude auto.

Bik

Vozač sporih refleksa, ali vrlo oprezan. Kao i u životu, Bik voli mirnoću, voli udobno sjediti i slušati glazbu i svoje omiljene pjesme. Njegova prirođena potreba posjedovanja čini od onoga tko je je rođen u tom znaku, dobrog kupca automobila. Često izabire neki težak, ali elegantan model, čija je unutrašnjost vrlo otporna. Dokumente za putovanje on sistematično sređuje, stavljajući ih u neku zatvorenu kutiju. Bik ne voli nikome posuđivati svoj auto.

Blizanci

Spretan vozač u manevriranju, zna pronaći i neočekivana mjesta za parkiranje. Umije se smjestiti živahnom spretnošću. Njegova omiljena putovanja su kratka, a ako mora krenuti na neko dulje putovanje, često zaustavlja vozilo. Voli kad se s njime u kolima nalaze i druge osobe, a iznad svega one s kojima može brbljati. Njegov automobil mora biti praktičan, komotan i ne previše pretrpan. Voli mijenjati svoj automobil, radije nego ih posuđivati.

Rak

Savjestan vozač sportskih refleksa i sklon suproptstavljanju, emocionalan i pomalo razdražljiv. Rak od svojih kola pravi malu pokretnu oazu: razne stvarčice, upaljači za cigarete, pepeljare, ogledalca i na kraju jedan psić. Često uživa u familijarnosti i nerijetko mašta o obiteljskom automobilu s hladnikom, kuhinjom , kupaonicom. Ako mu zatražiš da ti pozajmi auto, odgovorit će ti da će te on odvesti kamo god želiš.

Lav

Izvanredan vozač, ne trpi da ga itko prestigne. Voli velike automobile zbog toga što to koristi njegovoj slici o sebi samom. Ako to financijski ne može podnijeti i sebi dopustiti, pokušava poboljšati svoj automobil nekim vidljivim dodacima. On se često osjeća kao kralj na prijestolju, također i za volnom. Sviđa mu se slušati glazbu dok vozi, a samo ako ima više automobila pristaje pozajmiti jedan da bi pokazao svoju veličinu.

Djevica

Razborit i promišljen vozač, ali voli stalno kritizirati kako voze drugi. Općenito preferira korisne ili obiteljske automobile, jer mu to daje veći osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Automobil uvijek održava čisto i dobro opran, a često prekriva sjedišta posebnim navlakama. Vozačke su mu isprave uvijek uredno složene i stoje mu na dohvat ruke. Teško pristaje pozajmiti nekome svoj auto, ali ako ima povjerenja u ozbiljnost i čistoću prijatelja, moći će čak i to uraditi.

Vaga

Spretan i elegantan vozač, poštuje sva pravila i odredbe. Ostaje miran u koloni i ne čini nerazboritosti. Voli moderne i udobne automobile, birajući one posebnih boja, koje mu se sviđaju. Dasku s instrumentima brižljivo i estetski uređuje, a važno mu je da bude dobro osvjetljena. Veoma cijeni dobru tapetariju i s maksimalnom brigom bira tkanine i boje. Svoj automobil pozajmljuje prijateljima samo zato što nije sklon odbijanju.

Škorpion

Čvrst i žestok vozač, koji lako gubi živce. Ne podnosi da ga bilo tko prestigne u vožnji, da bude „zatvoren“ u koloni, te da mu itko išta prigovara. Juri zato što voli rizik, te voli voziti noću. Bira automobile sjajnih boja i bučnog motora. Privlači ga uzbuđenje utrke. Sjedište se naravno mora moći prevrtati... zato što je seks neusporedivo lijep u autu! Posuđuje auto samo osobi koju voli.

Strijelac

Spretan sportski vozač. Manevrira svojim kolima brzo i u vrlo tijesnom prostoru. Govori o konjima u svom motoru s izvanrednim poznavanjem i sigurnošću. On je sportski tip, pa zato preferira sportske automobile: spidere, cupee, relly, prototipove, koji su tek na iskušavanju. Pozajmljuje ih, ali se kasnije zbog toga kaje, zato što je izuzetno ljubomoran na svoj automobil.

Jarac

Učinkovit i brz vozač. Sposoban je za volanom a nije ohol zbog toga. Vjeruje u svoje kočnice, zato što zna da su dobro provjerene. Može voziti satima u slijedu, ali automobil mora biti pouzdan, funkcionalan i komotan. Voli tamne boje, zato što mu se čine ozbiljnijima. Kontrolu obavlja redovito, a sigurnost mu je na prvom mjestu. Pozajmljuje kola samo u zamjenu za neka druga koja mu se dopadaju.

Vodenjak

Neusiljen i prirodan vozač, ali nimalo energičan. Koristi automobil za duge vožnje, koje ga vode izvan domovine. Uvijek traži posljednji model ili neki optimalan tip najnovijeg izuma. Moguće bi htio metaliziranu karoseriju, s bogatom flourescencijom. Pozajmljuje automobil samo onda kako bi se mogao poigrati s ljudskim namjerama.

Ribe

Vozač umjetnik, lijen, ali voli putovati bez pravog cilja i često mu se dogodi da izgubi pravu ulicu. Pomaže uvijek onima koji zapadnu u nevolju i poteškoće. Želi imati „umjetnički“ stroj, sive boje sa zelenim tapecirungom. Često ima neprilika s grijačem, a sigurno postavlja protumaglene svjetiljke. Posuđuje svoj automobil osjećajući se skroro kao da se žrtvuje, ali to čini kao da mu je to dužnost.