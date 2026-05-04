Moćan portal 5.5. donosi financijski procvat: Ovim horoskopskim znakovima stiže brdo novca

Nisu svi dani u kalendaru jednaki. Neki su, prema vjerovanjima numerologa i astrologa, nabijeni posebnom energijom, dani kada se otvaraju takozvani kozmički portali koji nas pozivaju da zakoračimo u promjenu.

Jedan od takvih datuma je 5. svibnja, dan čija vibracija potiče transformaciju, slobodu i sirovu snagu novih mogućnosti. Ovaj datum, poznat kao portal 5/5, pulsira energijom koja nas gura izvan zone udobnosti.

Ako ste se osjećali zaglavljeno, neodlučno ili jednostavno spremno za nešto novo, svemir vam upravo na ovaj dan daje snažan vjetar u leđa. To je prilika da prekinete stare obrasce, ostavite iza sebe sve što vas opterećuje i napišete drugačiju, hrabriju priču za sebe.

Značenje broja pet i snaga portala 5/5

U numerologiji, broj pet simbolizira promjenu, kretanje, rizik i evoluciju. Smješten točno u sredini niza jednoznamenkastih brojeva, od jedan do devet, djeluje kao točka preokreta i katalizator za nove događaje.

Dok je broj četiri simbol stabilnosti i sigurne rutine, petica razbija te okvire i donosi iznenadne, ali odlučne zaokrete. Ona predstavlja energiju avanture i odbijanje osjećaja zarobljenosti, bilo da se radi o lošem poslu, vezi ili uvjerenjima.

Kada se ta energija udvostruči, kao u datumu 5. 5., njezina snaga postaje gotovo nezaustavljiva. Prema portalu Collective World, ponavljanje broja stvara snažnu vibracijsku frekvenciju koja otvara prilike za duhovnu svjesnost i manifestaciju želja. Ovaj datum nosi poruku pomirenja, povezivanja i zahvalnosti.

Smatra se idealnim trenutkom za otpuštanje negativnosti, opraštanje onima koji su nas povrijedili i traženje oprosta. Čišćenjem srca i uma otvara se prostor za dolazak pozitivnih promjena i boljih prilika.

Iako svatko može iskoristiti ovu snažnu energiju, astrološka predviđanja ukazuju da će je četiri horoskopska znaka osjetiti intenzivnije od ostalih, donoseći im značajne preokrete i jedinstvene prilike.

Bik: Vrijeme je za financijsku stabilnost

Za bikove, 5. svibnja donosi naglasak na financije. Planetarni utjecaji mogli bi donijeti priliku za značajan dobitak, bilo kroz neočekivanu investiciju, povišicu ili čak nasljedstvo.

Neki astrolozi navode da za pripadnike ovog znaka upravo od ovog datuma započinje desetogodišnje razdoblje financijske stabilnosti i blagostanja, gdje će se sav uloženi trud konačno isplatiti.

Mladi Mjesec u Biku dodatno pojačava ovu povoljnu fazu, otvarajući prilike za pokretanje posla ili prodaju vrijedne imovine.

Lav: Ljubavna transformacija na pomolu

Lavovima 5. svibnja donosi promjene na ljubavnom planu. Bez obzira na to jesu li u vezi ili slobodni, očekuje ih razdoblje intenzivnih emocija.

Zauzeti lavovi mogli bi produbiti svoj odnos i podići ga na novu razinu, dok bi slobodni mogli upoznati osobu koja će im promijeniti pogled na partnerstvo.

Tijekom svibnja, lavovi će također balansirati između privatnog i profesionalnog života, a njihov trud na poslu bit će primijećen, što može rezultirati promjenom pozicije ili povišicom.

Škorpion: Prekretnica u karijeri

Škorpionima se na ovaj datum smiješi preokret na profesionalnom planu. Otvaraju se prilike za napredovanje u karijeri, nove uzbudljive projekte ili čak promjenu posla koja će biti više u skladu s njihovim životnim svrhama i istinskim strastima.

Početak svibnja za škorpione donosi i osobni emotivni vrhunac te suočavanje s istinom, što može biti intenzivno, ali u konačnici i vrlo oslobađajuće iskustvo.

Strijelac: Kraj brigama i početak blagostanja

Uz bika, i strijelac je znak kojem se od 5. svibnja predviđa ulazak u desetogodišnje razdoblje blagostanja. Financijske brige postaju prošlost, a otvaraju se potpuno nove prilike za zaradu i ostvarivanje stabilnijih prihoda.

Za strijelce nastupa dinamično razdoblje u kojem bi nove i kreativne ideje mogle donijeti konkretnu zaradu i pomoći u stvaranju dugoročne financijske sigurnosti.