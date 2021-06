Poput Roentgenskih zraka koje otkrivaju slomljenu kost, tako i natalna karta djeluje kao Roentgenski snimak psihe. Nijedno ne liječi samo po sebi, ali oboje omogućavaju razumijevanje prirode problema i put prema izlječenju i rastu.

Svi mi projiciramo našu vlastitu realnost na svijet, stvaramo mikrokozmos iskustava koji je jedinstven, unatoč činjenici da ga dijelimo s drugima. Pred-Sokratovski filozof Heraklit taj je paradoks opisao riječima: „Otvorenih očiju dijelimo isti svijet, no zatvorenih očiju svatko od nas ulazi u svoj vlastiti.“ Premda svi stojimo u istom krugu, fizički i geometrijski nitko ne zauzima isti položaj; svatko proživljava iskustvo iz drugačije perspektive. Ono što vidimo određuje tko smo.

S filozofskog gledišta natalni horoskop nam govori da smo sami oblikovali sve ono što znamo. Dakle, „upoznaj samoga sebe!“ Mi smo rezultat vlastitog doživljavanja stvarnosti u datom trenutku. Ako promijenimo svijest, okolnosti će se riješiti same od sebe.

To znači, naravno, preuzeti odgovornost za vlastitu svijest i prestati projicirati krivicu na druge ljude ili vanjske okolnosti. Vjerovali mi u astrologiju ili ne, osobni horoskop svejednako djeluje. Kakva šteta ignorirati i odbacivati takav dar iz svemira. Natalna karta (temenos, sveto područje, mjesto gdje Bog stanuje u nama) će nas nesvjesno pokretati, kao što nas pokreću i kompleksi, sve dok ne postanemo svjesniji. Koliko još Vodenjački možemo postati? Kompjutori su čudesni, ali ipak nisu ljudski. Kompjutori ne krvare!

Majstor maskiranja

Merkur je poseban zbog svoje hermafroditske naravi. Nije isključivo ni muško ni žensko, nego oboje. Ako uzmemo za primjer najobičniju tenisicu, čije bi rupice bili planeti, a Merkur bi bio vezica križajući i vežući tenisicu. Merkur je jedan od onih sveprisutnih počela u svemiru koja povezuju različite razine postojanja, poput stuba i pokretnih stuba, koje nas vode s jednog kata zgrade na drugi. (Stubama i pokretnim stubama vlada Merkur.) Taj je Merkurov talent simboliziran znakom:

Merkur, kao Glasnik bogova, može stići od manifestacije stvari do njihovih izvora brže od Ptice Trkačice, što je, ako ne brzinom svjetlosti, onda brzinom misli. Ako pogledamo čime Merkur vlada u tijelu i kojim znakovima vlada, vidjet ćemo njegovu duboku smislenost, te kakve nam može donijeti nevolje – kao Prevarant na primjer – no isto tako i zabavu i užitke.

Razum za koji se koji tvrdi da vlada našim životima, sam po sebi je parodija onoga što razum stvarno jest. Nikada ranije u poznatoj povijesti kvalitet razumne misli nije bio na nižem nivou, usprkos obilju riječi koje nas okružuju. Merkur daje artikulaciju i mentalno razumijevanje; kako je njegov grijeh zavist, koja predstavlja pogrešno razumijevanje, rezultat su laži.

Merkur, planet razuma, vlada dvama znakovima: Blizancima i Djevicom. Prvi je zračni (mentalni) znak, a drugi zemljani (praktični) znak, tako da će Merkur pokazati dva različita aspekta svoje prirode u smislu tjelesnih procesa.

Merkur u Blizancima vlada svim stvarima vezanim za komunikaciju. Nije potrebno puno mašte da bismo tu uključili živčani sustav. Znak Blizanaca je rimski broj II, a Merkur djeluje kroz dualitete svugdje: u tijelu, u psihi, kao i u vanjskom svijetu. Postoje dva živčana sustava, dvije hemisfere mozga i mreža živaca koja djeluje psihosomatski, povezujući naše misli s našim tijelom.

Merkur također vlada plućima; pluća osiguravaju kisik neophodan za život. Veza između daha (spiritus) i svijesti je očigledna, i pod Merkurovom je vladavinom. Previše kisika, kao u slučaju hiperventilacije, rezultirat će nesvjesticom, a premalo kisika oštećenjem mozga. Percepcija i vizija također pripadaju Merkuru. Očima vladaju Sunce i Mjesec, ali prenošenje onoga što vide je Merkurov posao i u tome je najfascinantnije naznačen proces „nutarnjeg vida“.

Merkur nadalje vlada rukama, dlanovima, prstima i vještinom govora. Merkurova veza s rukama i prstima pokazana je u načinu otkrivanja naših pravih naravi posebnostima naših dlanova i jedinstvenošću otisaka prstiju. Ovaj se proces komunikacije širi izvan tijela: u pismima, abecedama, riječima, brojevima, semantici, novinama, knjigama, tiskanju, rječnicima i sličnom, da ne govorimo o čitanju, pisanju i aritmetici!

Riječi poput mark, marking, market, mercurial (znak, označavanje, tržište) sve imaju Merkur u korijenu, te tako i poslovi kupovanja i prodaje ili komercijale također pripadaju njemu. Merkur opisuje mlađe ljude, inteligentne, snalažljive, one koji uče ili pišu. Kontakt s ovim ljudima obično je lagan i razigran.

Merkur vlada suprotnim pokretima: gore/dolje, ovdje/ondje, unutra/van, sada/poslije, itd. (čak i et cetera). Čak i procesom opisanim sa: „sad me vidiš, sad me ne vidiš“. Stoga je i aspekt „Varalice“ Merkurov, te on neobuzdano juri kroz naše stripove i crtiće poput Zekoslava Mrkve, Pere Djetlića i kroz naše viceve i vicmahere. Divovi i patuljci, Harlekin, dvorska luda... Neki, ali ne svi klaunovi su Merkurovski, jer oni tužni su Neptunovski, budući da imaju u sebi element žrtve.

Merkur vlada djecom. Ponekad je kod djece teško razlučiti kojeg su spola. Znakovi navoda dolaze u parovima i mali su znakovi Blizanaca. Upotrijebljeni, mogu promijeniti značenje riječi. Najdublji izrazi Merkura u psihi su psihopomp i Božansko dijete. Psihopomp (divna riječ) je naš nutarnji vodič, onaj koji nas poput Virgilija koji je Dantea vodio u Pakao, vodi i natrag, kao što se i Dante vratio. Hermes, grčki Merkur, vodio je duše u Had. Taj vodič u nama nije ništa drugo do glas Sebstva, naše unutarnje ja. On se javlja u vrijeme naše najgore patnje i ne ostavlja nas.

Prizemljeni Merkur

Merkur, kao vladar Djevice, prizemljene je i osjećajne prirode. Djevica u tijelu vlada utrobom, a njena funkcija je analiziranje i razdvajanje onoga što progutamo u korisno i beskorisno. Korisno se zadržava i distrubuira po tijelu, a beskorisno se pažljivo gniječi, destilira i izbacuje. Prvi Psihin zadatak bilo je razvrstavanje zrnja. Zrnjem vlada Djevica, a tako i procesom umanjivanja cjeline u dijelove. Vodeni znak Riba je suprotan Djevici. Ribe vladaju sintezom, što uravnotežuje analizu Djevice.

Tamna strana Djevice je njena gotovo opsesivna potreba za kritiziranjem i procjenjivanjem. Spretno i pažljivo urediti i napuniti, zadatak je Merkura u Djevici. Urar (Švicarci su ljudi Djevice) sa strpljivošću za svaki detalj. I arhetipska Usidjelica spada ovdje, kao i odani (poslušni i skromni) sluga. Djevica vlada zdravljem.

Praktični Merkur je vladar preciznosti, vještine i dijagnoze, te rješavanja problema, pedantne i brižljive usluge – gospođa Fix-it (Popravi) i gospodin Clean (Čisti), oboje sitničavi perfekcionisti. I dok je Merkur u Blizancima duhovit, veseo i igra se riječima, praktični je Merkur Djevice često bez smisla za humor, ozbiljno logičan i doslovan. Merkur u Blizancima je znatiželjan i mrzi kad nešto propusti; Merkur u Djevici ne propušta ništa i točka.

S neaspektiranim Merkurom postoji strast za beskonačnim analiziranjem, za pretresanjem detalja i problema. Ove osobe teško mogu obuzdati jezik i beskonačno klepeću. Postoji velika znatiželja za različite stvari, no tek što se zainteresiraju za jednu stvar, već odlaze loviti nešto drugo. Tako neaspektirani Merkur općenito označava nemir, uzbuđenje i nervozu.

Mozak uvijek radi punim kapacitetom, pa ti ljudi mnogo misle i mogu steći raznolike uvide. Vrlo često su izuzetno dobri u školi. Stalna živahnost će ovoj djeci dati ubrzani start, premda sama toga neće biti svjesna. Ova će djeca rano nadmašiti svoje vršnjake, pa se mogu javiti problemi u komunikaciji s ljudima. Logika i analiza igraju veliku ulogu u procesu razmišljanja neaspektiranog Merkura, no te su osobe isto tako sposobne odbaciti svaku logiku i izražavati posve impulzivna i neočekivana mišljenja. Pomanjkanje aspekata čini Merkur kapricioznim.

Merkur prosječno prijeđe oko 1,5° dnevno, i u normalnom (brzom) kretanju može zadržati aspekt s nekom planetom u trajanju od pola dana pa do cijelog dana. Merkur je jedan od takozvanih unutrašnjih planeta; on je u orbiti između Sunca i Zemlje. Nikad ne odluta daleko od Sunca, najveća udaljenost iznosi 28 stupnjeva. Oko Sunca obiđe za 88 dana. Merkur je ushićen u Vodenjaku, u Strijelcu i Ribama je u padu.

Merkur je retrogradan oko 3 puta godišnje, u trajanju od otprilike 3 tjedna (od 21 do 24 dana). Kada je Merkur retrogradan, najbolje je izbjegavati sve aktivnosti u simbolici Merkura: potpisivanje ugovora, kupovine i prodaje, jer retrogradnost čini da se sve odvija usporeno, dolazi do kvarova, nesporazuma, propusta i sl.

Osoba koja u natalnom horoskopu ima retrogradnog Merkura, u osnovi je već stvorena od „problematičnog Merkura“. Dobra strana ove osobine je što je taj Merkur (ukoliko je dobro postavljen) intuitivniji, ima više kreativnosti i omogućuje drugačija saznanja i okrenutost dubljim vrijednostima svijesti. Tranzitni Merkur je važan za opis svakodnevnih događaja u simbolici različitih kontakata, druženja, komunikacije, susreta, poznanstava, kao i saobraćaja, putovanja, pa i šopinga - ipak je Merkur bog trgovine!

POLOŽAJ MERKURA U ZNAKU:

Kako osoba razmišlja i komunicira

Merkur u Ovnu – Komunicira samouvjereno, silovito, izravno, samosvjesno. Brzopletost. Energičan način govora. Bezosjećajno i bezobzirno nametanje. Sposobnost da instinktivno shvati bit. Lukav, brzo ulazi u stvar, okretno radi s instrumentima, žongler. Migrena.

Merkur u Biku – Komunicira pažljivo, važući svaku riječ prije no što je izgovori. Sporo iznosi mišljenje. Postojano pamćenje. Praktičnost, tvrdoglavost, materijalizam. Udobno i luksuzno okruženje. U seksu ne podnosi odlaganje, kao ni u hrani. Indolentan i komotan.

Merkur u Blizancima – Komunicira bez teškoća, brzo, umješno i inteligentno – katkad površno. Beskrajno propitkivanje. Karikaturist, putovanja, jezici, Prefrigan, po potrebi i (s)laže. Novinar, reporter, pisac. Svuda zabada svoj nos. Astma, bronhitis, alergije, živci.

Merkur u Raku – Komunicira osjećajno, instinktivno i nježno; štiti vlastite misli. Uči upijanjem. Dobro i dugo pamćenje. Prijemljivost, osjetljivost na okruženje, promjenjiva raspoloženja. Podsvjesne predrasude i strahovi. Voli piće, spavanje, mitologiju. Medijalan.

Merkur u Lavu – Komunicira energično, vedro i ponosno. Smisao za dramatiku, humor i stvaralaštvo. Ponos i nagon za priznanjem. Uplitanje ega u tijek razmišljanja. Jaka volja. Nemiran kolerik, bukač, vikač, pravi poze, vidi sebe u svakoj poziciji, klaun, izaziva svađe.

Merkur u Djevici – Komunicira logično, kritički, korisno, skromno – ponekad negativno i skeptično. Vještina analiziranja. Praktične, korisne zamisli. Prevelika pažnja posvećena detaljima. Vrlo detaljni i razrađeni ljubavni scenariji. Utroba, crijeva, skleroza, mucanje.

Merkur u Vagi – Komunicira inteligentno, uglađeno, diplomatski i elegantno. Nepristran i taktičan. Umjetnički, estetski osjećaji. Sklad i objektivnost. Neodlučnost. Društvenost. Istjerivanje pravde. Ljepota, stihovi, pazi na jelo, dobar njuh, lako uči, lijepo se odijeva.

Merkur u Škorpionu – Komunicira snažno, duboko i strastveno - često bez riječi! Vrlo temeljit u svakom istraživanju, želi raskrinkati. Silovita, samovoljna i osjećajna priroda uma. Tajnovitost. Istraživačko novinarstvo. Problem smrti. Skriveni ljubavni sastanci

Merkur u Strijelcu – Komunicira otvoreno, iskreno, optimistički, s oduševljenjem i tolerancijom. Dugoročni ciljevi. Poučavanje drugih. Prekomjerno uopćavanje. Idealističke težnje. Više spoznaje ali opsjenar. Spotakne se jer ne vidi kamen, naleti na neprijatelja.

Merkur u Jarcu – Komunicira ozbiljno, oprezno, s jakim osjećajem autoriteta; kadšto razmišlja ograničeno. Ustrajnost i ambicioznost. Povučen, samodovoljan, tradicionalan. Povijest i politika. Opipljivi studij. Ide k cilju. I u poslovima srca je najčešće - poslovan.

Merkur u Vodenjaku – Komunicira otvoreno, inteligentno, idealistički, nepristrano. Svijest o grupnome komunikacijskom procesu. Razmišlja eksperimentalno i pronalazački.Okrenut budućnosti. Apstraktni um. Human, prijateljski, za razne znanosti, voljen od prijatelj(ic)a.

Merkur u Ribama – Komunicira osjećajno, idealistički, pjesnički, neodređeno, maštovito. Sažaljenje i suosjećajnost. Uspostavlja veze s drugima psihički i spiritualno. Jaka intuicija, refleksivnost, snovi. Kamuflaža. Opaža ono što želi, teže se izražava, rado na maskaradi.