Kaže horoskop da ovaj vikend nosi spoznaje što vam to u ljubavi nedostaje

Venera i Neptun u kvadratu ukazuju na čežnju za stanjem idealne ljubavi. Skloni smo se zalijetati u zid krute stvarnosti dok lovimo mjehuriće sapunice iz mašte. Velika osjetljivost može prouzročiti nestabilne emocionalne reakcije.

Napeti aspekt između Venere i Neptuna daje nam puno više uzvišenih predodžbi ljubavi i prijateljstva nego što nam to jamči svakidašnji život. Kao posljedica toga smo vrlo sumnjičavi prema svakovrsnim razočaranjima na polju odnosa.

Ovan

Lako vas je povrijediti iako svoju ranjivost dobro skrivate iza dostojanstvenog držanja. U ljubavi ste brižni, ali to isto očekujete i od njega ili nje. Želite stvoriti sigurno gnijezdo sebi i onima do kojih vam je najviše stalo. A to podrazumijeva udobnost, čak i luksuz.

Bik

Vaša usmjerenost na praktične potrebe partnera je stalna i donosi izvrsne rezultate. Bikovi su romantični, zapažaju mjesečinu i poklanjaju cvijeće. Ipak, veliki broj vas nastoji se dočepati visokog položaja u društvu. I sve uz osmijeh, onako kao da vam nije stalo.

Blizanci

Zbog velikog opreza želite znati što vas očekuje u nekoj vezi, a kako to nije lako pogoditi, živite u strahu da će sve krenuti nizbrdo. Ne dopuštate nevjeru i mada niste ljubomorni i posesivni, nema nade da bi preko nje mogli prijeći. Za vas je ljubav odanost.

Rak

Nevjerica da vas netko može voljeti nastavlja rovariti vašim životom i nagriza veze koje su imale veliki potencijal da budu kvalitetne i trajne. Plašite se da ćete biti povrijeđeni i odbačeni. Privlači vas dobro održavan izgled i tjelesna akrobacija u krevetu.

Lav

Imate vrlo istančan ukus u izboru partnera. To treba biti osjećajna osoba, visokih duhovnih stremljenja istodobno sposobna osigurati materijalnu sigurnost. Lavovi tragaju za egzotičnom ljubavnom pričom, a lavice žele materijalno osigurati svoju budućnost.

Djevica

Pretjerano analizirate svoje i tuđe osjećaje. Vrlo ste kritični prema najbližima. Nestrpljivost u ljubavi, posebno kad je riječ o ispunjenju fizičkih želja, odvesti će vas u vrlo neobične odnose s ekscentričnim osobama. Najviše vas privlače astrološke Ribe.

Vaga

Vaši jaki estetski standardi odlučuju o izboru partnera. Šarm, simpatičnost, društvena prihvatljivost najvažnije su osobine kod mogućeg izabranika. Da bi vas netko privukao k sebi prvi je uvjet da je lijep i da se zna ponašati u javnosti. Ne volite kad netko radi scene.

Škorpion

Tragate za emocionalnom sigurnošću, i to je vaša temeljna egzistencijalna potreba. Dramatizirate vaše emocionalne doživljaje praveći veliku predstavu od onog što jest i što nije bilo. Vaša zadaća je naučiti se opustiti i steći povjerenje u svoje i tuđe osjećaje.

Strijelac

Simpatije prema drugome iskazujete na mentalnom i duhovnom planu, mnogo manje na fizičkom. Mladi u srcu, točno znate što osjećate, ali ne želite da to znaju i drugi. Vaša iskrenost je povezana s hladnom objektivnošću, ali samo kad nije riječ o vama samima.

Jarac

Prati vas nezadovoljstvo, dijelom zbog vlastite zakočenosti, a dijelom zbog pogrešnih izbora partnera. Vaši problemi izviru iz više istovremenih veza, možda ne svih fizičkih, ali ipak veza. Teško ulazite u brak jer previše je loših brakova uokolo, a vi težite savršenstvu.

Vodenjak

Vaši najveći problemi proizlaze iz nestrpljivosti i neke fanatičnosti koju ne znate kontrolirati. Vaši ljubavni odnosi nepredvidljivog su tijeka. Kad veza stigne do postelje, počinju nepredviđeni problemi, javlja se neka blokada koja ometa potpuno zbližavanje.

Ribe

Sposobni ste voljeti, ali na žalost često svoje osjećaje proživljavate u samoći. Kao da snimate neki ljubavni film u kojem onaj drugi glavni glumac (ili glumica) niti ne zna koja mu je uloga bila namijenjena. Sanjarite, pretjerano ste suosjećajni i nedovoljno realistični.