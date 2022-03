Ovan

Stiže proljeće, zvijezda Sunce ulazi u astrološki znak Ovna, dan i noć se poravnavaju, i duboko u sebi naslućujete da stiže vaše najbolje i najsretnije vrijeme. U pravu ste, intuicija vas ne vara, svjetlosno ćete zasjati najjačega vatrenoga žara.

Ima još jedna jako dobra vijest za sve Ovnove i Ovčice, i ona glasi – u svibnju će planet 'srećonosac' Jupiter iznova ući u vaš znak, nakon punih 12 godina, i pred vama je vrijeme svakovrsnog proboja i progresa, višemjesečno dugotrajnog. Ostanite normalni i pozitivni, ne budite arogantni i bahati, i nebesa će vas zasuti neočekivanim poklonima o kojima niste ni sanjali da su mogući i ostvarivi.

Još jednom vam upozoravajuće ponavljamo, držite ego pod kontrolom, ne nadvisujte druge pod svaku cijenu, i ljudi će vas voljeti i dragovoljno će se prepuštati vašem mudrom i prosvjetljenom vodstvu.

Blizanci

Planetarni red i poredak na nebesima ide vam u prilog, i to ponajviše u ljubavnom smislu i kontekstu življenja. Mnogima ste jako fino privlačni, čak i ako ste tzv. + 50 jedinka postojanja. Godine nisu prebitne, važno je da čovjek iznutra zrači ljubavlju, i trajno je lijep, bez obzira na dob.

Vage i Vodenjaci prvi su vam po prijateljskom rasporedu važnosti. Nakon njih, rado imate srcoliko kreativnog posla i s Ovnovima i Lavovima. I to vam je uglavnom to. Strijelci su vam trenutačno out, jer ste se u iste, u prošlosti razočarali. Različitosti u temperamentu i karakteru, obično nas u početku privuku, ali dugoročno gledajući ipak s vremenom donose teško razmrsive brige i probleme.

Svaka ptica svome jatu leti?! Oni prvo navedeni, Vage i Vodenjaci, najidealniji su vam za zajednički intimni let u sretniju i sveispunjavajuću budućnost.

Vaga

Ljepota djevojaka/žena Vaga opjevana je u astrološkim pjesmaricama, i to urođeno zasluženo, jer ste Venerine kćeri – lijepe, pametne, pravedne i miroljubive. Uvijek postoje i izuzeci od pravila, ali nećemo sada o tome, da vam ne kvarimo radosno proljetno raspoloženje.

Kreativno se igrajte i zabavljajte, komunicirajte s dragim ljudima, i vaša intimna ljubavologija razvijati će se konstruktivno plodonosno. Ako sanjate ljubav, i umorni ste od usamljenosti, pokrenite se mentalno komunikacijski, i vrlo brzo će se stvari početi razvijati u ispravnom smjeru.

Od negativnih mundanih utjecaja, najsigurnije ćete se (za)štititi vlastitom dobroćudnošću i samilošću prema onima koji pate. U travnju će vas tuđa patnja najjače ganiti, oči će vam suziti. Žrtvujte se za druge, za mir u svijetu, dijelite i darujte sebe, drugoga puta nitko od nas nema.

Vodenjak

Venera i Mars idu u susret Saturnu u znaku Vodenjaka, i iz vaše 'ljubavne kuhinje' šire se strastveno aromatični mirisi. Možda ste čak i malo uplašeni, jer se vaša intimna simbioza s njim ili s njom božanstveno prebajkovito razvija? Plašite se istinske ljubavi.

Donedavno niste imali vjeru u ljubav, i vaša je emocionalna zbilja bila prekrita razočaravajuće dezintegrirajućom sumnjičavošću. Život ima smisla. Postoji duboka ljubav. Mnogi ljudi ostaju dobri, pravedni i ispravni, unatoč svim nedaćama kroz koje prolaze. Taj netko s kim se prijateljski uglazbljujete i slizavate, postati će vam u bliskoj budućnosti sve na svijetu. Jarac ili Jarčica?

Dosta starija ili znatno mlađa osoba od vas? Ljubav ne poznaje granice. S kim god se duševno tjelesno stopili u Jedno, vaša ljubavna karma sretno će se oživotvoriti u sadašnjem trenutku vašeg postojanja.