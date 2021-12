Krucijalne etape u samorazvoju

Od svih dvanaest znakova – Djevica, Škorpion i Ribe, najočitije se tiču kriza koje se jasno mogu dovesti u vezu s karmom. Često izgleda da Djevice, Škorpioni i Ribe (i svi oni koji ove znakove imaju visoko naglašene u svojim natalnim horoskopima, ne samo ljudi koji u tim znakovima imaju samo Sunce), moraju podnositi daleko više od vlastitog dijela tereta fizičkog zlopaćenja i dužnosti (Djevice), kao i emocionalne pometnje i zbrke (Ribe).

To je stoga što ti znakovi predstavljaju krucijalne etape u samorazvoju, faze evolucije i rasta u kojima se osoba mora suočiti s plodovima svog djelovanja i ponašanja.

Djevica

Djevica je znak žetve! S njom godišnji ciklus elementa Zemlje doseže svoj vrhunac prije nego što krene k zimskoj sjetvi i svom kraju u znaku Jarca. Vrijeme Djevice vrijeme je rada i skupljanja plodova, vrijeme zgrtanja i čuvanja, borbe za ispunjenje potrebe za sigurnošću. Ovo je znak praktične mentalnosti, uma okrenutog konkretnim stvarima.

Pažljivi su u rukovanju novcem, imaju jak trgovački instinkt. Metodični, pedantni, rade u tišini i miru. Privlače ih svi poslovi u vezi sa zdravljem, dijetama i higijenom. Djevica je znak kritičnosti i diskriminacije i to je jedna od njenih najvećih mana. Ali ovaj je znak i pouzdan i iskren. Izvrsno se uklapaju u timski rad. Perfekcionisti, pažljivo biraju prijatelje. Ima još nešto vezano uz njih, nešto po čemu su prepoznatljivi: briga.

Ta ih briga oko svega i svačega dovodi u gotovo neurotičan strah od zavisnosti od bilo koga i bilo čega. Zato drugima često izgledaju škrti mada se oni u stvari tek osiguravaju od neimaštine u starosti. Jer to bi ujedno značilo i ovisnost. Znaku Djevice pripada i riječ koja ga opisuje u svakom pogledu (i moralnom i fizičkom): čistoća.

Škorpion

Znak Škorpiona posebno se odnosi na karmu jer se za vrijeme te faze razvoja pojedinac mora čestito suočiti s vlastitim istinskim žudnjama i doći do razumijevanja njima svojstvenih sila. Zbog toga toliko mnogo ljudi sa snažnim škorpionskim naglaskom tako snažno privlače misterije, okultizam, „zabranjena“ područja iskustva i otkrovenja o poživotu.

Ti su ljudi u dodiru s najsnažnijim negativnim aspektima svog bića, pa njihova dobro znana sumnjičavost i pomanjkanje vjere u druge zapravo dolaze odatle, a budući da oni znaju kako nepouzdanima mogu biti njihovi vlastiti osjećaji i kako nemilosrdnima znaju biti njihove motivacije, i sami prirodno pretpostavljaju da su i drugi ljudi slično motivirani.

Škorpion je znak smrti i ponovnog rođenja, pa se tako svatko tko u karti rođenja ima glavni naglasak na Škorpionu cijepa između priklanjanja starim prisilnim žudnjama posve izvan običaja, te dubljih žudnji unutarnjeg „ja“ da se iznova rodi.

Ribe

Ribe, dvanaesti znak, označuju konac cjelokupnoga životnog kruga. Simboliziraju procese pročišćenja kao pripremu za daljnji razvoj. Kao simbol vode Ribe su u vezi sa rođenjem i kružnim obnavljanjem. Na slikama se uvijek pojavljuju u paru što im daje biljeg sjedinjenja.

Simbolika astrološkog znaka Riba proširila se i na kršćanstvo, ona je aluzija na krštenje, ali i na kruh. Ribe su vrlo pokretne i u astrologiji simboliziraju nepostojanost karaktera. Kad tražite muškarca ili ženu ovog znaka, činite to uvijek na drugom mjestu. Jer ovi ljudi nigdje ne ostaju dugo. Ne brinu o položaju, moći, novcu i tako nesputane, životne ih struje donose i odnose u razne prostore i situacije, najčešće one umjetničke. Kada ih napokon nađete prepoznat ćete ih po kretanju. Točnije – plivanju ulicom. Jer to je način njihovog pomicanja.

Ljudi ovog znaka ističu se i po starosti duše. To im je u očima. Obično lijepim i vlažnim, tim dubokim bunarima sjećanja na minule živote. Možda zato Ribe nikad ne žure. Jer su već svugdje stigle. Jednom, tko zna kad i tko zna kako, već su bile tu.