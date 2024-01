S brojnom planetarnom vojskom - Merkur, Mars, Sunce i Pluton - u znaku Jarca, osjećamo potrebu da definiramo svoju ulogu u društvu i postanemo netko.

Saturn, vladar Jarca, vrlo je bitan planet u svakom osobnome horoskopu. Natalni Saturn u dobrom aspektu omogućava nam snažno izražavanje u društvu, rođeni smo pod sretnom zvijezdom i suđeno nam je da uspijemo, najčešće u sferi posla i karijere.

Saturn je neminovnost s kojom se moramo pomiriti. Predstavlja mjesto u horoskopu gdje se moramo prepustiti, budući da je to iznad naše volje. To je križ koji nosimo. Ma koliko veliki bili u nekom trenutku, trebali bi uvijek biti sposobni pokloniti se malom i ne pogaziti ga – i baš tada reći "neka bude volja tvoja".

Ovan

Gomila planeta u znaku Jarca hladi i prizemljuje vatreni ego Ovna. Ako osvijestite vaš sadašnji trenutak postojanja i uskladite svoje ljubavne aktivnosti s novim spoznajama, manje ćete griješiti. Izbjegavajte rogate Bikove i Jarce da ne bi bilo nepotrebnih uboda.

Bik

U punoj ste energetskoj snazi i sada možete kreativno realizirati velike i važne stvari. Originalni ste na pohotan način i vjerojatno ćete naletjeti na osobu koja će u potpunosti zadovoljiti sva vaša erotska nadanja i htijenja. Ribica? Može, pun pogodak!

Blizanci

Nema vas ni na nebu ni na zemlji. Gdje ste i s kim ste? Poput ptice letite s grane na granu i brzo odletite dalje. Ne date se lako ulovit u ljubavni zagrljaj. Djelujete bezazleno i sve shvaćate olako. Previše vam je važna vaša sloboda i nikome se ne dajete do kraja.

Rak

Totalno ste bez energije. Uvijek vam se slične stvari događaju u ovo doba godine. Emocionalno ste ovisni o partneru ili partnerici, a on(a) vas iz nepoznatih razloga drži na distanci. Uči vas većoj samodostatnosti, a vi to (još) ne razumijete na ispravan način.

Lav

Niste loše, a niste ni dobro. Negdje ste između. Lav ne voli zimu jer je ljetni astrološki znak. Ali, što je tu je, priroda radi svoje i morate se prilagoditi. Najbitnije je da vas griju vruće strasti ispod popluna. Ako je i on ili ona 'vatra', lakše ćete preživjeti ledenu zimicu.

Djevica

Niste više bezbojni i bezizražajni, i to bi vam bila najvažnija vijest. Uz sve radne napore, stižete se i zabavljati, i to u susjedstvu. On(a) vas već dugo milo gleda, ali vi to niste primjećivali jer ste bili u kaosu. Sada vam je sve bistro i na redu je konačno zbližavanje.

Vaga

Lijepa Vaga se ne smrzava jer ima pun ormar skupocjenih bundi. Volite se ogrnuti prirodnim krznom, a to košta. Niste financijski dobrostojeći? Netko će rado sponzorirati vaš luksuz. Naravno, i vi morate nešto dati od sebe. Što? Pa to što skrivate ispod haljine.

Škorpion

Sve je za pet i nema nagovještaja da ćete skliznuti u bezdan. Opasnost koja vam prijeti je ponor strasti, a s tim u vezi vrhunski ste istrenirani i nemate straha. Ako je vaš partner Jarac, njegovo bolno koljeno odzdraviti će od ljekovitih škorpionskih trava i pripravaka.

Strijelac

Ispali ste iz ljubavne forme. Ispuhali ste se i umorili od silnih avantura. I vaša inozemna romantična priča neslavno je završila. Daleko od očiju, daleko od srca! Potreban vam je veliki predah od vaših pustolovnih vrludanja. Posvetite više pažnje i vremena bližnjima.

Jarac

Vaša snaga raste i mnogima ste privlačni. Poseban interes za vas pokazuju osobe kojima se sviđa vaš status uspješnog poduzetnika bogataša. Netko vrlo zgodan i seksi ljubi vas iz interesa i nije riječ o pravoj ljubavi. Na skliskom ste terenu. Budite na oprezu.

Vodenjak

Skloni ste samoizolaciji. Obnavljate snagu za novi početak. Pluton uskoro ulazi u vaš znak Vodenjaka i intuitivno slutite da je transformacija vašeg identiteta neizbježna. Moć koju ćete od nebesa dobiti bit će ogromna i nesaglediva. I ona ljubavna, također.

Ribe

U sjajnoj ste seksualnoj kondiciji, a i psiha vam je dobrodržeća. Uslijed urođenoga mazohizma, pitate se što će poći krivo? Baš ništa, uživajte u savršenim trenucima sreće. Zatreperite svjetlucavim vodenim očima i ne okrećite glavu unatrag. Prošlost je prošla.