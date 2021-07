Svemir se kreće u Vječnosti, besmrtan je i nikada neće biti uništen, jer Vječnost je neuništiva. Stvaranje je pokret sveukupne materije. Svemir vlada nad životom živih bića. Brzo kretanje tijeka Svemira stvara različite kvalitete bića. Sva živa bića imaju dušu, a ona koja nisu živa jednostavno su materija.

Duša se rađa iz obilja, što je Sunce (koje iznova daje), i siromaštva, što je Mjesec (kojem uvijek nedostaje jedan dio). Svaka odvojena duša prolazi kroz transformaciju. Vrlina duše je Svjetlo Znanja. Čovjek je božansko biće i ne može se mjeriti s drugim bićima na Zemlji. Čovjek se uspinje na nebo i mjeri ga. Najfiniji dio materije je zrak, a najfiniji dio zraka je Duša.

Gdje možemo pronaći dušu?

Na svoju dušu najčešće nailazimo, prije svega, tijekom razdoblja žalosti za nekim – kada netko koga smo voljeli umre, a mi ne možemo učiniti apsolutno ništa. Sve dovitljive sheme koje ostatak naše ličnosti koristi da bi preživio u životu, iznenada više ne funkcioniraju.

Druga situacija u kojoj smo skloni naletjeti na svoju dušu je kada shvatimo da smo nešto potpuno zabrljali. Ponovo nijedna naša shema preživljavanja ne funkcionira, i ne možemo se pretvarati da se ništa nije dogodilo. Debelo smo zabrljali, i to ne možemo promijeniti ničim što bismo uradili ili rekli. Naravno, ta stanja su vrlo neugodna i mi dajemo sve od sebe da iz njih izađemo što prije.

Ali, upravo zbog tog uništenja svih naših malih zavaravanja i ponosa i slave, u svetim tekstovima postoji naglasak na kvalitetama poniznosti i skromnosti. Silni su svi oni dijelovi nas (ego) koje tako mnogo volimo, dok je ponižena mala, zapostavljena duša u nama.

Ono što je niže ne može stvoriti ono što je više

Duša je ono malo, tiho, mirno, skromno mjesto u nama, u koje skoro da uopće ne zalazimo. Sebstvo ili Ego je sve ostalo, ono što živimo svo vrijeme. I te dvije stvari su potpuno različite. S duhovne točke gledišta, trebali bi hraniti dušu, a umjesto toga, mi u modernom svijetu mislimo da se duhovnost vrti oko knjiga o samopomoći.

Posljednje što bi trebali raditi je da pomažemo (sebičnom) egu. To bi bilo kao da se protiv neprijatelja borimo tako što mu prodajemo oružje. To nije pametno. Ideja je da treba hraniti dušu, kako bi se ona postupno širila i preuzela funkciju svih planeta.

Što se nalazi u sredini horoskopa?

U sredini horoskopa dolaze Arapske točke. Pozicije Arapskih točaka su te koje određuju pozicije planeta u horoskopu. Imamo neku vrstu horoskopa unutar horoskopa. Duša je stvorena uz pomoć ovih malih Arapskih točaka koje se nalaze u centru. Duša se stvara uz pomoć te strukture – koja je poput stanične strukture. Ona može biti rođena samo u trenutku u kojem položaji planeta oko određenog ascendenta daju identitet koji odgovara toj duši.

Duša bira život koji želi živjeti, a sudbina joj daje ličnost koja će živjeti taj život. To sugerira da nam točke daju nešto što bismo mogli nazvati arhitekturom duše. Položaj tih točaka se, tijekom života, ne mijenja. Postoje na stotine raznih arapskih točaka (točka duha, ljubavi, zdravlja, braka, djece, hrabrosti, slave, vokacije, smrti...), koje je moguće izračunati u horoskopu, a najpoznatija među njima je Fortuna – točka sreće!

Točka Fortune

Asc + Mjesec – Sunce

Točka Fortune je razdaljina od Mjeseca do Sunca, projicirana od Ascendenta ili podznaka. Fortuna, arapska točka sreće, naše je najdublje bogatstvo! Formulu za izračunavanje točke Fortune ne treba okretati za noćna rođenja, kao ni formule za bilo koju Arapsku točku koja se zasniva na Fortuni.

Točka Fortune predstavlja Mjesečevu fazu, a Mjesečeve faze se ne mijenjaju od dana do noći. Fortuna je kvaliteta života duše, njena ovozemaljska sreća i utjeha, dobici i gubici života.

Najraniji sačuvani zapisi o arapskim točkama nalaze se u čuvenom Ptolomejovom Tetrabiblosu iz drugog stoljeća nove ere. Ptolomej jasno navodi da je najveći dio znanja koje je izložio u Tetrabiblosu – saznao iz kaldejskih i egipatskih izvora.

Točke su postale "arapske" zahvaljujući sistematizaciji koju su arapski astrolozi izvršili u razdoblju u kojem je u Europi dominiralo mračno doba ranog srednjeg vijeka, što nije pogodovalo razvoju astrologije na tom prostoru. Arapi su u drugoj polovici sedmog stoljeća postali nasljednici klasične antike.

Da bismo ispravno protumačili utjecaj Fortune u natalnom horoskopu, potrebno je otkriti u kojem astrološkom znaku i polju (i na kojem stupnju) se nalazi, da li je aspektirana, i gdje je smješten planet vladar Fortune. Planet koji je u konjunkciji sa Fortunom ili njenim vladarom, ima dominantan utjecaj i donosi profit i sreću kroz polje (područje života) kojim planet vlada.

Što se događa s našim 'najdubljim bogatstvom' tijekom ove godine? Točku Fortune možemo tumačiti i u solarnom (godišnjem) horoskopu, i vidjeti što će nas 'najviše usrećiti' upravo te godine.

Fortuna u poljima (ili kućama) horoskopa

Fortuna u 1. polju

Morate pronaći svoju unutarnju snagu i kad vam nitko drugi ne može pomoći. Sreću ćete otkriti kada se suočite s problemima, umjesto da ih potiskujete. Ne plašite se prepreka i izazova. Morate vjerovati onome što mislite i osjećate, a ne onome onome što vam drugi govore. Sreća vam dolazi kroz sposobnost fokusiranja energije prema cilju. Hrabrost, nezavisno djelovanje, samodovoljnost, ali i razotkrivanje vlastitoga ega.

Fortuna u 2. polju

Naporan rad je ključan. Polako i mirno pobjeđuje u utrci! Pogledajte zadatke činjenično i usredotočite se na ono opipljivo ispred vas. Pridržavajte se stvari koje znate. Pouzdanost je uvijek najbolja. Nemojte se kockati ili riskirati previše, da ne biste izgubili sve. Stvaranje čvrstih temelja i trajnih materijalnih vrijednosti. Radost kroz izgradnju, održavanje i izražavanje ljubavi. Revitalizacija kroz stapanje s prirodom.

Fortuna u 3. polju

Ekspanzija svijesti. Radoznalost. Naučite razne stvari i gledajte na svijet iz alternativnih perspektiva, tako ćete shvatiti koji je najbolji sljedeći korak za vas. Radost komunikacije. Jedinstven smisao za humor. Sposobnost jasnog mišljenja. Knjige, beletristika, pisanje. Sreća kroz brata ili sestru. Življenje u drugom gradu u odnosu na grad u kojem ste rođeni. Veliki broj pisaca i umjetnika ima poziciju Fortune u 3. polju.

Fortuna u 4. polju

Trebate koristiti svoju emocionalnu intuiciju da biste bili uspješni. Osjećate se pozvanim stvoriti nešto što prije nije postojalo. Radost hranjenja drugih i hranjenja od drugih. Na život gledate očima djeteta. Sreća u obitelji. Vjernost tradiciji. Uspjeh preko privatnog biznisa. Gdje god otputujete, uvijek se vraćate kući – u domovinu. Ostajete živjeti u roditeljskom domu. Možete nadživjeti svoje ukućane i dobiti nasljedstvo.

Fortuna u 5. polju

Entuzijazam i velikodušnost. Ogromna kreativna energija. Sposobnost realizacije vlastitih snova. Morate unijeti svoje srce u ono što radite. Izvor ste inspiracije drugima. Možete biti jako dobar vođa ako vodite druge ljude svojim pozitivnim primjerom. Darivajte ljude i ne očekujte ništa natrag. Kada dajete, primate od svemira. Mogući dobici na lutriji i kocki. Ljubav, djeca, zabava, sport i hobiji vaši su prioriteti.

Fortuna u 6. polju

Morate sve održavati u redu. Ne želite se izgubiti u struji emocija. Vrijednim radom i pažnjom prema detaljima s vremenom možete postići uspjeh. Stvaranje zdravog svakodnevnog života. Osjetljivost na energiju onih oko sebe. Sposobnost razlučivanja i logične analize. Služenje drugima na praktičan i opipljiv način. Sudbinu vam može promijeniti kućni ljubimac. Usredotočite se na vlastiti unutarnji mir i svoju unutarnju istinu.

Fortuna u 7. polju

Uspjeh ćete pronaći uravnoteženošću i harmonijom. Važno je da imate toleranciju prema drugima. Možda želite „krenuti sami“, ali bit ćete najuspješniji u partnerstvu. Pazite na one oko sebe i dopustite im da se brinu za vas. Oni s kojima ostvarite blizak i posvećen odnos predstavljati će vaš put do sreće. Jaka želja za ženidbom ili udajom. Naučite sve dijeliti s drugima dok se i dalje brinete o vlastitim potrebama. To je čin uravnoteženja!

Fortuna u 8. polju

Postižete uspjeh osluškujući svoju intuiciju. Pazite da ne postanete opsjednuti uspjehom i vlastitim postignućima. Želja da postanete bogati, može biti vaš glavni životni fokus. Ne dopustite da vas zavaravaju materijalne stvari u svijetu. Svi odgovori su već u vama. Dopustite sebi emocionalnu transformaciju. Odsustvo straha pred nepoznatim. Sponzorstvo, naslijedstvo i financijski dobici preko drugih. Sretno preživljavanje kriza i opasnih situacija.

Fortuna u 9. polju

Spoznat ćete da su iskrenost i spontanost izuzetno važni. Možete biti skloni izmaknuti se stvarima, ali to vam neće dugoročno pomoći u postizanju uspjeha. Bit ćete najuspješniji ako isprobate nove stvari i iskustva različitih kultura. Budite vrlo oprezni ponašajući se nestalno ili lažući. Usredotočite se na vlastite istine i živite po njima. Visoko obrazovanje. Putovanje u daleke (prekomorske) krajeve i život u inozemstvu. Svijet je igralište i trebali biste ga istražiti!

Fortuna u 10. polju

Možda zaglibite u emocijama neke situacije, ali put do uspjeha pronaći ćete fokusiranjem na teške, hladne činjenice, a ne na osjećaje. Morate preuzeti odgovornost za sebe. Pogledajte činjenice, napravite plan, a zatim ga slijedite. Negativne emocije će vas brzo iscijediti. Osmislite način kako se izdići iznad svojih osjećaja. Stabilna poslovna pozicija i poštovanje koje dolazi s vremenom. Sretna sudbina uslovljena pozitivnim utjecajem jednog od roditelja.

Fortuna u 11. polju

Drugačiji ste od ostalih. Vaša prirodna sklonost može biti da to sakrijete, ali prihvaćanje vaše različitosti put je do uspjeha. Lako vam je 'pasti' u ego stanje u kojem želite moć i priznanje, ali to neće biti način na koji ćete postići uspjeh. Važno je da vidite “različitost“ kao neutralnu činjenicu. Kad mislite izvan okvira, istinski ste uspješni. Sreća je u slobodi koja predstavlja prirodno pravo. Prigrlite svoju jedinstvenost. Kvaliteti objektivnosti, originalnosti i humanosti.

Fortuna u 12. polju

Dopustite da vas energija svemira vodi do vašeg odredišta. Naučite strujati s energijom i 'vidjeti' kamo vas ona vodi. Prihvatite ono što dolazi i pokušajte izbjeći manipuliranje ili kontrolu stvari. Ciljeve ćete postići prirodno, ako slobodno 'plivate' energijom svemira. Osjećaj jedinstva sa svima. Spiritualnost. Meditacija. Put za sreću je u razvoju suosjećanja i opraštanja. Sudbina vjernika, umjetnika ili zatvorenika. Izolacija, prisilna ili samonametnuta.