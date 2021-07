Ključ svega je kretanje. Zato astrologija funkcionira. To je ono što astrologija proučava. Kretanje. Bez njega, nema ničeg. Mi promatramo kretanje serije sfera u odnosu na nas i u međusobnom odnosu. Zanemarivanje kretanja vjerojatno je vezano i za prijenos astrologije s neba na tiskani papir: onome tko poznaje noćno nebo, kretanje planeta je jasno vidljivo. Nemogućnost raspoznavanja neke velike planete i svjetla aviona u pokretu, od noćnog neba čini vrlo zbunjujuće mjesto!

Kretanje ima poseban značaj za istinsko razumijevanje aspekata. Kao prvo, postoji pitanje da li je neki aspekt već završen, pa je separacioni, ili će se tek formirati, te je aplikacioni. Postoji očigledna razlika kada se dvije stvari približavaju i kada se udaljavaju. Kako se planeti kreću različitom brzinom, neka brza planeta može aspektirati neku sporu planetu, pokupiti njen utjecaj i prenijeti ga na drugu sporu planetu; ili, dvije brze planete koje nisu u međusobnom aspektu mogu praviti aplikacione aspekte ka trećoj, sporijoj planeti, koja skuplja njihov utjecaj. Oba ova astrološka modela, poznata kao prijenos i skupljanje svjetlosti, pokazuju tu vrstu intervencije treće strane.

Što čine aspekti?

Na individualnoj razini, dinamično prožimanje različitih životnih energija predstavljeno je „aspektima“ u natalnoj karti – to jest, kutovima između planeta. O aspektima se govorilo kao o „linijama sile“ između različitih centara energije (planeta) u energetskom polju koje predstavlja karta. U natalnoj karti, koja otkriva to energetsko polje s izvanrednom preciznošću, aspekti se mjere unutar kruga od 360°. Aspekt je (aspectus na latinskom) pogled. Planeti moraju biti u odgovarajućim znakovima da bi se formirao aspekt. Aspekti otkrivaju dinamiku i intenzitet doživljaja, baš kao i način na koji se energije isprepliću unutar pojedinca.

U tradiciji postoji samo jedan aspekt između neka dva znaka. Planet u Ovnu i planet u Raku mogu biti samo u aspektu kvadrata – to je priroda znakova u koji oni padaju. Devedeset i devet posto naših misli i iskustava su prilično isti kao i 99% misli i iskustava bilo koga drugog; ono čime se bavimo – ili čime bi se trebali baviti - jest onih 1% razlika. Važne stvari su prikazane glavnim aspektima, i to onim najegzaktnijim i najbliskijim.

Svaka planeta ima orbis djelovanja

Svaka planeta ima orbis djelovanja, područje utjecaja koje zrači oko sebe poput snažnog polja. Kada se orbisi dvije planete dodirnu, bilo direktno, kroz konjunkciju, ili preko nekog od uglova koji predstavljaju druge aspekte, kaže se da su one u aspektu. Što su orbisi bliži, to je snaga aspekta veća. U prediktivnom natalnom radu, gdje se obično bavimo određivanjem vjerojatnoće odigravanja nekog događaja, zanimaju nas primarno egzaktni aspekti. Veličina orbisa razlikuje se od planete do planete: orbis Sunca je najveći, Merkurov je najmanji.

Kada jednom odredimo naše planete, potrebno je da otkrijemo što one rade. Svaka planeta predstavlja nešto određeno. Generalni princip je da pozicija planete, kako u znaku, polju i aspektima, tako i u osnovnim dostojanstvima, ukazuje na snagu, veličinu i sposobnost djelovanja. Aspekti između različitih planeta ukazuju na prilike: što se događa, što se događalo ili što će se događati. Bez aspekata između dvije planete, ništa se neće dogoditi: prilika se neće pojaviti.

Kada dva (ili više) planeta, gledano sa Zemlje, tvore jedan od posebnih kutova, to znači da su oni astrološki povezani. Dijelovi psihe simbolizirani navedenim planetima počinju direktno djelovati jedan na drugoga. Ovisno o prirodi aspekta oni se međusobno pomažu i potiču ili koče i potiskuju jedan drugoga. Psihološki rečeno aspekt predstavlja proces u kojem se određene psihičke energije povezuju tako da jedna drugoj daju veću slobodu izražavanja ili, s druge strane, čine ih inhibiranim. Pa ipak, lakoća ili težina aspekta ne smije se pobrkati s lakoćom ili težinom psihološkog razvoja – takozvani „teški“ aspekti (kvadrat 90° i opozicija 180°) nisu nužno loši za razvoj karaktera!

Teški i laki aspekti

Astrološka tradicija poznaje pet aspekata: konjunkciju 0°, sekstil od 60°, kvadrat od 90°, trigon od 120° i opoziciju od 180°. Ovi aspekti poznati su kao ptolomejski aspekti, jer su jedino oni spomenuti u Ptolomejovom utjecajnom djelu Tetrabiblos. U astrološkom smislu, odlučujući faktor aspekata sadržan je u četiri kvantiteta od kojih je napravljen univerzum: toplog, hladnog, vlažnog i suhog. Priroda elementa je ono što će odrediti način funkcioniranja aspekta. U tradiciji su sekstil i trigon laki, dok su kvadrat i opozicija teški. Najlakši aspekti su trigoni; to je zato što povezuju planete u znacima istog elementa: planeti u zračnim znakovima (npr. u Blizancima) rade trigon samo s planetima koje se nalaze u ostalim zračnim znakovima (Vaga i Vodenjak). Boravkom u istom elementu, planeti dobro razumiju jedna drugu; one imaju mnogo toga zajedničkog.

GLAVNI ASPEKTI

Konjunkcija = 0°

To je prvi stupanj, u kojem krug nije podijeljen, a pripadajući kut u središtu je 0°. Gledano sa Zemlje čini se da dva ili više planeta zauzimaju isti stupanj Zodijaka. Konjunkcija označava kombinaciju snaga, no kako će to djelovati ovisi o prirodi udruženih planeta. Najbolje je ako su ujedinjene u nekom znaku u kojem su obje snažne – Mjesec i Venera u Biku, na primjer – tako da obje imaju snagu i međusobno su zainteresirane jedna za drugu. Konjunkcija je „coniunctio“, latinska riječ za bračni savez. To je najmoćniji aspekt, osobito kad je egzaktan, jer je djelovanje dotičnih planeta pojačano. Često će jedan od tih planeta nadvladati ostale, jer je jači po znaku od drugih. Jači planet tada odlučuje o načinu djelovanja aspekta.

Sekstil = 60°

Kad krug podijelimo sa 6, nastaje kut od 60°. Sekstil djeluje kao slabi trigon pa je prema tome harmoničan. Sekstil je aspekt otvorenosti prema novom: novim ljudima, novim idejama, novim stavovima. Simbolizira potencijal za stvaranje novih veza i novog oblika razumijevanja. On ukazuje na automatsko, prirodno stapanje i na određenu urođenu vještinu. Poput trigona sekstil daruje talent no osoba se mora još više zalagati kako bi ga iskoristila. Oklijevanje i talent koji je potreban za harmonični razvoj tipični su za sekstil, koji se smatra najslabijim od glavnih aspekata. Ljudi s mnogo sekstila u natalnoj karti često postaju kolebljivci koji bi mogli učiniti mnogo, ali nikada ne daju najbolje od sebe.

Kvadrat = 90°

Krug je ovdje podijeljen s 4 i nastali kut je 90°. Planeti stoje pod pravim kutom jedan u odnosu na drugog. Planeti rade jedan protiv drugog i međusobno se koče, ili pak podupiru jedan drugog u pogrešnom trenutku. Uz kvadrat se nakon pada moramo mnogo puta podići, prije no što naučimo pravilno usmjeravati određene energije. Kvadrat stvara dragocjenu energiju, čak i ako je na početku impulzivna i neusklađena. Energija ovog aspekta može se konstruktivno iskoristiti, jer nam stavlja na raspolaganje snagu i odlučnost da raščistimo staro i sagradimo novo. Suočava nas s akutnim problemima koje moramo riješiti i drži nas zaposlenima veći dio našeg života.

Trigon = 120°

Kad krug podijelimo s 3, nastaje kut od 120°. Planeti koji su povezani ovim aspektom djeluju usklađeno i podupiru jedan drugoga. U trigonu je sadržana velika količina kreativnosti. Trigon je uvijek opisivan kao najlakši od svih obećavajućih aspekata. Svejedno, odsustvo napetosti ostavlja malo poticaja za akciju, pa se govori da ovaj aspekt ohrabruje lijenost. Često postoji tek neznatna potreba za naporom jer stvari uvijek dolaze tako jednostavno. Uz brojne trigone u natalnoj karti osoba će neporecivo biti sretna u mnogim područjima života, no dvojbeno je puno ostvarenje onoga što je obećano. Za to su potrebna jedan ili dva (kvadrat ili opozicija) teža aspekta. Trigon predstavlja odmor, ravnotežu, opuštanje i sklad.

Opozicija = 180°

Ovdje je krug podijeljen na dvije jednake polovice. Nastaje kut od 180° i planeti o kojima se radi sučeljeni su jedan drugome preko puta Zodijaka. Tenzija suprotnih sila je velika. Pa ipak, planeti stoje u znakovima koji imaju nešto zajedničko, znakovi su položeni na istoj astrološkoj osi. Planeti u opoziciji mogu se iskoristiti kao nadopuna jedan drugome na izvanredan način, ako osoba nauči kako ih uskladiti. Ljudi s mnogo opozicija skloni su izražavanju kontroverznih stavova i kao da nas mole da im se suprotstavimo. Istovremeno mogu sagledati stvari s mnogo različitih uglova i dati uravnoteženu prosudbu. Oni gledaju i drugu stranu medalje, i sposobni su iskoristiti svoj dvostrani pogled da bi uništili argumentaciju drugih ljudi.