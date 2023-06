sve do 10. srpnja / Prvog dana prijava, srednje škole prijavilo 75 posto učenika. Pustili im i vidljivost o trenutnom stanju na ljestvici

Tomislav Rožić, koordinator upisa u srednje Škole pri CARNET-u gostovao je u RTL-u Danas sa Zoranom Čičak Kulić. Prokomentirali su upise u fakultete, najtraženija zanimanja, ali i sam postupak prijave preko sustava. Kaže da se prvog dana prijavilo 30 tisuća učenika od 40 tisuća koju očekuju, što je 75 posto cjelokupnog broja. Najvažnije je da na prvo mjesto postave školu i program koji najviše žele i tako redom do šestog mjesta, savjetuje. Kaže da nije preporuka da upisuju one koje nikako ne žele upisati. Osim oga, danas od 14 sati pustili su i vidljivost ljestvica poretka, a to je mala zelena kvačica koja stoji kraj programa u koje trenutno ostvaruju pravo upisa. Gdje će stajati 10. srpnja, to će biti škole gdje će stvarno ostvariti pravo upisa, zaključio je.