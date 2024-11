TKO JE ZAKAZAO? / Seksting u osnovnoj školi! 'Snapala sam golu sliku. Vidio ju je cijeli razred, a obećao je da neće pokazati...'

Imaju tek 12 ili 13 godina, a prosljeđuju seksualne video snimke ili fotografije. Mnogi su i sami snimili takav materijal na nagovor druge osobe. Realnost je to mnogih adolescenata u Hrvatskoj koji zbog toga imaju ozbiljne psihičke poteškoće. Većina djece reći će roditeljima da to nikad nije radila. Većina roditelja u to će stopostotno vjerovati. Ali ovo su anonimna svjedočanstva djece na stranici na kojoj traže pomoć. 'Slala sam bivšem golu sliku i sad žalim. 3 mjeseca nakon toga me zove i prijeti, ja kod kuće plačem kad me zove jer se bojim... Žao mi je što sam takvu glupost napravila...', ovakvih je primjera bezbroj na stranici Utočišta hrabrih online. Više u prilogu Ružice Đukić...