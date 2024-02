ŽUSTRO U SABORU / Zekanović nazvao Grmoju 'saborski Shakespeare': 'Napravit će dramu gdje je nema'

U sabornici je bio raspoložen Hrvoje Zekanović koji se po običaju obrušio na Nikolu Grmoju kojeg je nazvao "saborski Shakespeare". "Naš dragi Grmoja je saborski Shakespeare, on će napraviti dramu gdje je nema. Jedina drama koja će biti je otrježnjenje glasača Mosta kada shvate konačno da Nikola Grmoja, Božo Petrov i Raspudići pokušavaju napraviti novu vladu, odnosno koaliciju s gospodom iz Mosta i SDP-a", rekao je Zekanović napravivši ovdje lapsus jer je htio umjesto Mosta želio navesti stranku Možemo pa se brzo ispravio. "Most nikad neće više doći u vladu, međutim radi sve da sa Sandrom Benčić (Možemo) i Peđom Grbinom (SDP) sutra preuzme Hrvatsku. A to vam neće proći", dodao je.