DIGAO RUKE OD DINAMA / Zdravka Mamića ćete od sad viđati i u Stanju nacije: 'Ako itko poznaje svako drvo u Hrvatskoj šumi, onda je to on'

Zdravka Mamića ćete od sad viđati i u našoj emisiji. Već ste čuli kako je Zdravko digao ruke od Dinama i posvetio se novoj ljubavi, ali kako je to čovjek golemog životnog iskustva a sve manjih prihoda pristao je za našu emisiju komentirati aktualne političke i društvene događaje. Uostalom ako itko poznaje svako drvo u Hrvatskoj šumi onda je to on.