U ZAGREBU / Za više od 3.000 mališana nema mjesta u vrtićima. Roditelji odgojitelji tvrde da je brojka i veća. Što kaže gradska vlast?

Razvoj u pravilnom smjeru je i pravo na odgoj i obrazovanje, no to pravo samo u Zagrebu ne može ostvariti više od tri tisuće mališana jer za njih u vrtićima nema mjesta. Iz Udruge roditelja odgojitelja tvrde da je stvarna brojka neupisane djece veća od pet tisuća, jer ima djece koja su za nekoliko dana premlada pa ne mogu dobiti vrtić. Zamjenica Tomaševića, Danijela Dolenec odgovara: 'Ukoliko prebrojavate tu djecu pod neupisane to onda naravno da mijenja broj, ali to nije legitimno jer brojimo samo onu djecu koja sada imaju sve uvjete.' Više pogledajte u prilogu Kristine Čirjak