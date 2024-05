PODIJELIO DOJMOVE / Jakirović za RTL: 'Nikada nismo odustajali, a ispadanje iz Europe je bila sreća u nesreći'

Završio je HNL. Zadnjih devedeset minuta odigrali su prvak Dinamo i budući drugoligaš Rudeš, a završilo je 3:3. Počela je velika proslava naslova u predivnoj atmosferi na Maksimiru koja će se nastaviti na glavnom zagrebačkom trgu. S Maksimira se javila RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan koja je popričala s trenerom Plavih Sergejom Jakirovićem. "Velike su emocije. S obzirom na cjelokupnu sezonu koja je bila jako teška, ja bih čestitao momčadi na stvarno velikom zajedništvu i vjeri. Nikad nismo odustajali. Ono što nam je bilo možda olakotna okolnost, sreća u nesreći, je to ispadanje iz Europe koje je bilo jako teško za nas, ali smo došli do zraka i onda smo stvarno furiozno završili ovu sezonu. I to nas je na kraju katapultirao na prvo mjesto i na kraju smo zasluženo osvojili ovaj naslov", rekao je Jakirović, a više pogledajte u prilogu.