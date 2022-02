No disco, no party / Vlasnik kluba: 'Mi se nadamo da će to biti čim prije, a oni ne samo da su nas ograničili da radimo do ponoći, nego smijemo samo sto ljudi'

Protiv partija do jutra osim Španjolaca nemaju ništa niti Portugal, Francuska, Mađarska, Irska, Engleska, Danska... Hrvatska ima.