pomaže im / Vježbanje na uputnicu Novi Zeland ima 25 godina, a sada ga ima i naš glavni grad

Zelene recepte izdaju liječnici obiteljske medicine. Iz ove ordinacije na vježbanje ih je poslano više od 50, mahom žena. "To su bile dobne skupine od 50 do 75 godina okvirno i to su bili pacijenti kojima je tjelovježba od velikog benefita. Riječ je o ljudima koji prvenstveno nemaju navike. Neki vježbaju, ali ne znaju pravilno vježbati. Vježba je nešto što je nužno da bismo skidali kilograme, odnosno utjecali na svoje zdravlje", rekao je liječnik obiteljske medicine Oskar Crnalić.