ŠOPING GROZNICA TEK POČINJE / Zimsko sniženje je tu! Alma Premrl Zoko savjetuje kada i kako iskoristiti velike popuste?

Peglanje kartica i trošenje se nastavlja. Nakon dva neradna dana trgovački centri su ponovno otvoreni i to s popustima na svakom koraku. Počelo je zimsko sezonsko sniženje koje će trajati iduća dva mjeseca u kojima možemo očekivati tri kruga pada cijena. Najveći rezovi, barem za sada, vide se na odjeći i obući. Sniženja u pojedinim trgovinama idu i do 50 posto. Procjene su kako ćemo od danas, pa do kraja godine potrošiti više od pola milijarde eura.Prava shopping groznica se tek očekuje a kako proći što povoljnije i isplati li se u šoping preko granice? O sniženjima smo razgovarali s Almom Premerl Zoko, savjetnicom za kupovinu. Cijeli razgovor pogledajte u videu