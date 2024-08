RTL U INSPEKCIJI / Zašto zapinje rušenje bespravno izgrađenih nekretnina i jesu li rješenje komunalni redari?

Kada Državni inspektorat naloži uklanjanje bespravne gradnje, objekt uklanja vlasnik ili to država čini o njegovom trošku. No, to zna potrajati. Među gotovo 1600 srušenih bespravnih građevina u posljednjih pet godina, nisu i tisuće njih u Istri, kao ni kuća uz more na Murteru. Više u priči RTL-ove reporterke Nikoline Radić