OPASNOST NA CESTAMA / Zašto Hrvati voze po propisima u drugim zemljama, a kod kuće ne? 'Ima veze sa stanjem uma'

Alkohol na cestama sve je veći problem i opasnost. Vožnja pod utjecajem alkohola i droga težak su prekršaj, a novčane kazne ovise o razini alkohola u krvi. Kreću se od 90 do 2650 eura. Za sve one koji imaju više od jedan i pol promil, propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Kazne su visoke, ali podaci pokazuju i da zapinje na sudovima. Zašto na cestama završava sve više recidivista? RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić o tome je razgovarala sa sudskim vještakom za promet Krunoslavom Ormužem