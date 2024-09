ROK DO PONOĆ / Gradska plinara Zagreb oduševljena odazivom građana: 'Zahvaljujemo svima'

Istječe rok do kada Zagrepčani mogu potpisati ugovor i nastaviti opskrbu iz Gradske plinare Zagreb koja je zbog skuplje ponude plina bila izgubila na natječaju. U suprotnom će ih se automatski prebaciti na Međimurje plin koji je bio povoljniji. Do kada imaju vremena i koliko je građana to dosad učinilo, Tea Mihanović doznaje od direktora zagrebačke plinare, Jeronima Tomasa. 'U ovom trenutku ne možemo razgovarati o brojkama, ali jako smo zadovoljni i zahvaljujemo svima koji su ostali vjerni našoj plinari', rekao je Tomas.