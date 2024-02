'AMERIKA JE PUSTILA DUHA IZ BOCE' / Veliki intervju Putin je počeo predavanjem iz povijesti, a završio prijetnjama Zapadu

Veliki intervju Putin je počeo polusatnim predavanjem iz povijesti, a završio već poznatim prijetnjama Zapadu u slučaju da pošalje vojnike u Ukrajinu. "Ako netko ima želju poslati regularne trupe, to bi sigurno dovelo čovječanstvo na rub vrlo ozbiljnog globalnog sukoba. To je očito. Treba li ovo Sjedinjenim Državama? Za što? Tisućama milja daleko od vašeg državnog teritorija. Zar nemaš ništa pametnije raditi?", upitao je. U dvosatnom razgovoru, bez puno novinarskih potpitanja, Putin se predstavio kao mirotvorac koji samo brani ruske interese. Prije 18 mjeseci, tvrdi Putin, bio je dogovoren mir koji je propao zbog pritiska zapadnih čelnika na Zelenskog. "Pripremili smo ogroman dokument u Istanbulu koji je parafirao šef ukrajinske delegacije. On je stavio svoj potpis na neke odredbe, ne na sve. On je stavio svoj potpis i onda sam ja rekao. Bili smo spremni to potpisati, a rat bi odavno bio gotov, prije 18 mjeseci. Međutim, došao je premijer Johnson, odgovorio nas od toga i propustili smo tu priliku", tvrdi Putin. Optužio je Putin Zapad i da stanovništvo straši imaginarnom ruskom nuklearnom prijetnjom i rekao da nema nikakve teritorijalne ambicije u Europi. "Možete li zamisliti scenarij u kojem ćete poslati ruske trupe u Poljsku? Samo u jednom slučaju, ako Poljska napadne Rusiju. Zašto? Jer mi nemamo interesa u Poljskoj, Latviji ili bilo gdje drugdje. Zašto bismo to učinili? Jednostavno nemamo interesa. To je samo prijetnja." I dok ruska javnost intervju predstavlja kao veliko otkrivanje "istine koju Zapad mora čuti", u SAD-u je drukčiji pogled. Bivši FOX-ov kontroverzni voditelj Tucker Carslon omogućio je Putinu dva sata propagande - vrište američki mediji. Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost poručuje da Amerikanci neće vjerovati Putinu jer dobro znaju tko je počeo rat. Najoštriji u kritici su Poljaci. "Ne mislim da će Amerikanci promijeniti mišljenje nakon jednog intervjua. I mislim da svatko tko pogleda taj intervju, što god je u njemu rečeno, mora zapamtiti da sluša i gleda Vladimira Putina. Njemu ništa ne treba vjerovati", rekao je John Kirby. "Tucker Carslon odigrao je ulogu korisnog idiota. Moramo to reći izravno. Dao je mikrofon lažljivcu, ubojici i međunarodnom teroristu i jednostavno ga pustio da iznese svoju verziju", rekao je Szymon Holownia. Samoproglašeni čuvar pravoslavlja zaključuje da su sve nevolje sa Zapadom počele NATO-vim bombardiranjem Srbije kojim je - kaže - Amerika pustila duha iz boce. No mir u Ukrajini je, tvrdi, moguć. Sve što Zapad po Putinu treba napraviti je prestati slati oružje i ostaviti Ukrajinu na cjedilu.