U Tugarima kod Splita građani na nogama: Lošije ceste za pješake i vozila nema

Ponovno su u Tugarima kod Splita prosvjedovali građani i to zbog županijske ceste koja prolazi kroz mjesto. Nakon otvaranja novog omiškog mosta, očekuje se da će ta cesta biti i dodatno opterećena vozilima. S obzirom na to da nogostupa nema, na nekim mjestima nema ni rasvjete, a nije ni dovoljno široka, pa su mještani zabrinuti za sigurnost. Posebno djece. A podsjećaju i na to da im se rekonstrukcija obećava još od 2018. Više pogledajte u prilogu