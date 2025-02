NAJVEĆA KRIZA U VLADI / Ima li premijer Plenković većinu u Saboru? Doznajemo koja kazna prijeti bivšem ministru

Stoji li stranka uz svog zastupnika - Ivana Dabre? Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta koji s HDZ-om čini većinu priča o dubokoj državi. I kaže - DP-ovi zastupnici neće glasati za skidanje imuniteta Josipu Dabri. Reporterka Katarina Brečić javila se iz Siska gdje se slavi godišnjica osnivanja županijskog HDZ-a. Izvijestila je da je premijer Andrej Plenković rekao da ima parlamentarnu većinu. No s kim, nije odgovarao. Jasno je da bez Josipa Dabre nema parlamentarne većine. Iz Vlade se može čuti komentari i da oni nemaju 76 ljudi, ali nema ih ni oporba.

Reporterka Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s Berislavom Živkovićem koji je dio odvjetničkog tipa Josipa Dabre. DORH sumnjiči Dabru da je ugrozio sigurnost djeteta. Tražit će oritvor jer se boje da će uništiti dolaze i utjecati na svjedoke.

Živković je rekao da nije sigurno da će Dabro u istražni zatvor jer nema zakonskih pretpostavki za to. Tužitelji planiraju ispitati sina, suprugu i četiri svjedoka. Dabro se tereti za neovlašteno držanje oružja za što je propisana kazna zatvora do tri godine i za kršenje prava djeteta, za što je propisana kazna zatvora do pet godina. Više pogledajte u videu...