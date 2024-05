A UBIJENO 8000 LJUDI / U Beogradu i RS-u bijesni jer UN glasa o genocidu u Srebrenici: 'Mi nismo genocidan narod'

U New Yorku traje sjednica Opće skupštine Ujedinjenih naroda gdje se očekuje izglasavanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Dokument je to kojim bi se 11. srpnja proglasio međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a osuđuje se negiranje genocida i veličanje zločinaca. Da je to udar na Srbe, smatra Beograd, ali i vlasti Republike Srpske. Taj entitet prijeti raspadom Bosne i Hercegovine, a sjednica Vlade Srpske održana je baš u Srebrenici. Posvuda su izvješene poruke "Mi nismo genocidni narod", a u znak potpore zvonila su zvona u pravoslavnim crkvama u Srbiji. Pokolj u Srebrenici dogodio se 1995. kada je vojska bosanskih Srba u toj enklavi pod UN-ovom zaštitom, ubila više od 8000 Bošnjaka.