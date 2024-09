ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE / Trump na debati izjavio da doseljeni Haićani u Springfieldu jedu kućne ljubimce svojih susjeda

Donald Trump zapalio je društvene mreže suludom, bizarnom izjavom da su migranti u Springfieldu oteli i pojeli kućne ljubimce svojih susjeda. To je izgovorio na debati s američkom potpredsjednicom i protukandidatkinjom na izborima Kamalom Harris. Društvene mreže su se momentalno usijale i sada su preplavljene slikama i snimcima Trumpa sa životinjama. "Mnogi gradovi ne žele pričati o tome jer ih je previše sram. U Springfieldu jedu pse. Ljudi koji su došli jedu mačke. Jedu kućne ljubimce ljudi koji tamo žive. To se događa u našoj državi. To je sramota", kazao je Trump. Sve proizlazi, piše New York Times, iz viralnih objava na društvenim mrežama koje su se proširile dok Trump i njegov kandidat za potpredsjednika, senator JD Vance iz Ohija pokušavali raširiti strahove o rastućoj haićanskoj populaciji u Springfieldu u Ohiju. Kada je moderator debate upitao Trumpa može li dokazati to o čemu priča on je rekao da je te informacije dobio od ljudi koji su mu rekli da je njihov pas otet i pojeden. Kamala Haris se toj izjavi samo nasmijala i nazvala je ekstremnom.