HIT DANA / Papa Franjo: 'Homoseksualnost nije zločin, to je ljudska činjenica'

Homoseksualnost nije zločin, to je ljudska činjenica. Citat je to iz nove autobiografske knjige pape Franje, ujedno i naš hit dana. Izdavač kaže kako je Franjo prvotno planirao da knjiga 'Nada' bude objavljena nakon njegove smrti, ali Papa se predomislio i odlučio da se ipak objavi tijekom ove Svete godine, koja se bavi upravo porukom nade. Franjo se u knjizi bavi odlukama koje je donosio pa tako snažno brani i onu - kojom svećenicima dopušta da daju blagoslove istospolnim parovima. To nije svuda dočekano s oduševljenjem pa su biskupi u nekim zemljama odbili provoditi papinu odluku koju je ovdje dodatno pojasnio.