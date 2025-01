PROMJENJIVO, ALI TOPLO / Toplo do petka, a onda povratak zime: Što očekivati u tjednu južine?

Nepovoljne biometeorološke prilike nastavljaju se do petka. Glavobolja, razdražljivost i slabija koncentracija bit će česta pojava, a glavni kriva bit će južina. Koliko toliko povoljno bit će u srijedu, a zatim u dane vikenda. U utorak će nam naime približiti jedna manja genovska ciklona, ali i nakon nje nastavlja se dotok toplog zraka s jugozapada kontinenta do idućeg frontalnog poremećaja u petak. Dakle, toplo do petka, a onda povratak zime