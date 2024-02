NIJE DOBRO / Stručnjakinja otkrila što ne valja u zraku pa je on posljednjih mjesec dana negdje i kritično loš

Visoke koncetracije lebdećih čestica zabilježene su u mnogim gradovima, a one na sebi mogu nositi kancerogene spojeve. Obavijesti o tome nije bilo jer po zakonu se to ne mora, ali uskoro bi se moglo i to promijeniti