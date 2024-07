NAPAD NA KBC ZAGREB / Stručnjak za sigurnost pojasnio zašto je došlo do napada i tko su hakeri koji su ukrali podatke

Kako RTL ekskluzivno doznaje hakerski napad na KBC Zagreb, kako sami tvrde, izveli su Rusi. i to vrlo opasnim virusom LockBit 3:0 pomoću kojeg su ukrali podatke i zatim zatražili otkupninu. Iz KBC-a nam nisu odgovorili je li hakeri ukrali podatke pacijenata, ali za istragu će biti najvažnije informacije s kojima raspolažu s obzirom da su se hakeri na internetu pohvalili dokumentom koji izgleda kao korespodencija s bolnicom. U dokumentu piše da su došli do popriličnog obima podataka. Razgovarali smo sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost Tomislavom Vazdarom, koji je pojasnio zašto je do napada došlo i tko su ti hakeri koji su ukrali podatke. "Radi se o grupi LockBit koja postoji još od 2020. godine i koja je razvila model ransom as a service. Oni prodaju tu uslugu drugim grupama kako bi mogle dalje ucjenjivat građane, kompanije itd."