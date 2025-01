LUKA BRKIĆ / Stručnjak o zamrzavanju cijena hrane: 'Kad je to ekonomska politika, raste crno tržište'

Zašto je hrana u Hrvatskoj toliko skuplja? Vidite, ne zna ni guverner, a možda zna i večerašnji gost, profesor političke ekonomije Luka Brkić. Komentirao je zamrzavanje cijena osnovnih namirnica. 'Kad imate tu mjeru, ona može nekada dati rezultate i to ne samo u Hrvatskoj. Ja ću podsjetiti vaše gledatelje tamo osamdesetih godina inflacija, recimo u Izraelu. Pa jedna od mjera je bila zamrzavanje, ali ona mora biti kratka, strogo kontrolirana, dakle, da se resetira prije svega socijalna politika. Ali to ne može biti ekonomska politika. Kad to tako radite, onda u stvari što vam procvjeta - crno tržište. Jer će se nabavljati robe na nekakav drugačiji način, prelamati će se cijene na druge proizvode koji, dakle, nisu pod kontrolom, pa će njihove cijene rasti i izazvat će se umjetna nestašica tih proizvoda jer naprosto na taj način nije moguće smisleno voditi ekonomsku politiku?, rekao je.