STABILNE JESENSKE PRILIKE / Što donosi novi tjedan? Za početak maglu i sunce, meteorologinja otkrila što nas čeka za blagdan Svih svetih

U jesenskim stabilnim vremenskim prilikama, vrijeme se odviše ne mijenja iz dana u dan. Bitno je samo adekvatno se odjenuti, što nije opet jednostavno u ovim iznadprosječnim listopadskim uvjetima, osobito uz jutarnju maglu i niske oblake kojih će biti opet u ponedjeljak u unutrašnjosti kopna, gorju i na sjevernom Jadranu. Čini se da bi se u zapadnijim predjelima mogli zadržati veći dio prijepodneva. Uz slabu rosulju ili izmaglicu, odnosno vrlo sitne kapljice vode koje kao da lebde u tom oblaku uz tlo i temperature od 7 do 10 Celzijevih stupnjeva bit će svježe. U Dalmaciji od jutra sunčano i ugodno, uz najniže temperature od 14 do 17 stupnjeva. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj će sutra popodne biti većinom sunčano, a izgledni su u zapadnijim predjelima zaostali niski oblaci, time i nešto niže temperature nego u istočnijim predjelima, no to će i dalje biti iznadprosječno toplo. Bez vjetra, ali pretežno sunčano i toplo popodne očekujemo u većem dijelu Slavonije, Baranje i Srijema. Samo će duž Posavine biti oblačnije. U Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti će i drugi dio dana biti sunčan, većinom i potpuno vedar. Ipak, zapuhat će do umjeren sjeverozapadnjak, uz temperature slične današnjima. Slab do umjeren sjeverozapadnjak od sredine dana na sjevernom Jadranu nagovještava razvedravanje od niskih oblaka i magle, pa je vrlo izgledno popodne uz više sunčanih sati nego zadnjih dana. Dok će u gorju i dalje biti dosta oblaka. Temperature - bez veće promjene.