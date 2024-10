NAREDILI EVAKUACIJU / Stanovnici Floride uhvatili trenutak formiranja mogućeg tornada

Stanovnici su snimili oblake koji su počeli formirati oblik tornada na nebu iznad Clewistona na Floridi. Tamo je na snazi naredba o evakuaciji stanovništva i to njih milijun koji žive duž 483 kilometara obale. Regija se priprema za udar snažnog uragana Milton i to svega dva tjedna otkako je kroz to područje protutnjao uragan Helena.