TKO STOJI IZA SVEGA? / Slučaj zagađenog zraka u Splitu napokon ima nastavak? Vlasti prebacuju krivnju međusobno

Priča o skrivanju nalaza o zagađenju zraka u Splitu postaje glavna predizborna tema - koja je dobila i neočekivani nastavak. Jer glavnog državnog inspektora ne proziva samo aktualna gradska vlast, već i šef splitskog HDZ-a čiji je član. Tragovi troske na prozorima i opasnog arsena u zraku. Tko je Splićanima zagađivao zrak godinama, službeno smo doznali tek početkom ovog tjedna. I to gotovo dvije godine nakon što je Državni inspektorat utvrdio krivca i uskratio to javno obznaniti. Sud ih je na koncu, ipak na to prisilio. 'Praktički u javnosti nismo znali zbog čega je bilo zagađenje sve do prije neki dan kad su oni morali nam poslat te informacije. Poslali su nam ali je stvarno sada pitanje, koga to inspektorat, koga to gospodin Mikulić i HDZ štite', rekao je gradonačelnik Ivica Puljak.